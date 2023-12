Globalna premiera REDMAGIC 9 Pro. To prawdziwy gamingowy potwór!

Po całkiem udanym REDMAGIC 8S Pro przyszedł czas na kolejny smartfon tej firmy, który jest dedykowany graczom. Swoją globalną premierę ma właśnie REDMAGIC 9 Pro. Czym się wyróżnia i za ile można go kupić?

REDMAGIC 9 Pro debiutuje na salonach

Marka REDMAGIC oficjalnie wypuściła na globalny rynek swój kolejny smartfon, tym razem oznaczony jako „9 Pro”. W informacji prasowej firma potwierdziła parametry techniczne, o których pisaliśmy przy okazji premiery w Chinach. Urządzenie zostało wyposażone w Snapdragona 8 Gen 3, ulepszony system chłodzenia ICED 13 oraz 12 lub 16 GB pamięci RAM (w zależności od wersji). Sprzęt jest dostępny w trzech różnych wariantach, różniących się kolorystycznie, a także dostępną pamięcią.

REDMAGIC 9 Pro można kupić na stronie producenta. Wersja Sleet ma 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci na dane i kosztuje 649 euro (równowartość ~2810 złotych). Z kolei Snowfall i Cyclone są dostępne z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – obie kosztują po 799 euro (3460 złotych). Trzeba więc przyznać, że jak na tę specyfikację techniczną, cena jest przyzwoita.

REDMAGIC 9 Pro to sprzęt o wymiarach 163,98×76,35×8,99 mm. Smartfon ma 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2480×1116 oraz dwa aparaty na tyle (oba mają po 50 Mpix, jeden jest ultraszerokokątny) i jeden na przodzie (16 Mpix z ulepszoną rozdzielczością do 30%). Warto wspomnieć, że do zestawu można kupić także specjalnie akcesoria, jak np. Cyberbuds DAO TWS, gamingową klawiaturę mechaniczną, myszkę czy też etui ochronne.

Tak prezentuje się REDMAGIC 9 Pro (źródło: informacja prasowa)

Jaki jest smartfon REDMAGIC 9 Pro?

REDMAGIC 9 Pro jest już w moich rękach i na dniach będziecie mogli przeczytać pełną recenzję tego urządzenia. Pierwsze wrażenia z nim związane są bardzo pozytywne. Sprzęt został wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh i wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 80 W, a także świetny wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz natychmiastowe próbkowanie dotyku 2000 Hz. Ekran ma też gamę kolorów DCI-P3 i jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 5.

Tak, jak poprzednia wersja, ten smartfon również ma dedykowany system chłodzenia, który ma działać jeszcze lepiej niż poprzednik. Wentylator został zaprogramowany tak, że ma aż 22000 obrotów na minutę. Dzięki temu ma się mniej grzać niż jego poprzednik, którego jednym z mankamentów było szybkie nagrzewanie się podczas grania czy ładowania.

Dokładne testy CPU oraz GPU przeczytacie w naszej recenzji, ale producent już teraz chwali się, że REDMAGIC 9 Pro zapewnia „32% wzrostu wydajności CPU oraz 34% wzrostu wydajności GPU”. Smartfon został wyposażony również w nowy system operacyjny, REDMAGIC OS 9.0, z ulepszoną nakładką GameSpace, a także specjalną aplikacją REDMAGIC Time – ta pozwala nagrywać filmy i zrzuty ekranu. Ponadto urządzenie ma całkiem niezły system audio z dwoma nieźle brzmiącymi głośnikami i certyfikatem DTS:X Ultra.

REDMAGIC 9 Pro jest kolejnym produktem kierowanym do graczy, którzy lubią bawić się na urządzeniach mobilnych. Na pewno nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ musi konkurować na rynku z handheldami. Czy uda mu się podbić serca użytkowników i będzie hitem sprzedaży? Niedługo się tego dowiemy.