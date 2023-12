Apple ma dobrą radę dla swoich klientów

Produkty firmy z Cupertino to prawdopodobnie najczęściej podrabiane urządzenia. Tyczy się to również akcesoriów. Jak upewnić się, że kupujemy oryginalny produkt w przypadku akcesorium do Apple Watcha?

Autentyk najlepszy

W kwestii produktów udających oryginał, Apple nie ma lekkiego życia. Tak duża popularność nie tylko iPhone’ów, ale też AirPodsów czy Apple Watchy sprawia, że to idealny cel dla wszelkich podrabiaczy.

Handel „nieoficjalnymi” produktami jest na tyle zyskowny, że powstają też podrabione akcesoria. Gigant z Cupertino uważa, że ładowarka do Apple Watcha pozbawiona odpowiedniego certyfikatu będzie ładować urządzenie wolniej i pojawią się powtarzające się sygnały dźwiękowe. Największym straszakiem może być w tym przypadku jednak skrócenie żywotności akumulatora.

Większość z nas wolałaby uniknąć sprawdzania na własnej skórze, czy tak faktycznie jest. Jak zatem sprawdzić, czy ładowarka indukcyjna do smartwatcha Apple jest oficjalnym akcesorium?

Oryginalna ładowarka Apple Watch

Przede wszystkim ładowarki giganta Cupertino występują wyłącznie w kolorze białym – nie ma żadnego miejsca na czarne czy czerwone warianty okablowania. Bardzo często na kablu znajduje się krótki tekst, który najczęściej wygląda w ten sposób:

Designed by Apple in California Assembled in China Model: Axxxx EMC xxxx FCC ID: XXXXXXXXX IC: XXXX0XXXX 5V 1A

Tak wyglądają oryginalne ładowarki Apple Watcha (fot. producenta)

Pod „X-em” kryją się litery i cyfry. Najważniejszy dla sprawdzającego jest ciąg występujący po informacji o modelu. Producent wymienia numery, które oznaczają certyfikowany produkt: A1570, A1598, A1647, A1714, A1768, A1923, A2055, A2056, A2086, A2255, A2256, A2257, A2458, A2515, A2652, A2879.

Wciąż nie jesteście pewni, czy macie do czynienia z oryginalnym kablem? Jeżeli macie dostęp do opakowania ładowarki, możecie poszukać kilku oznaczeń, które oznaczają oryginalną ładowarkę.

Jeżeli ładowarka smartwatcha ma oficjalny certyfikat, powinna mieć jedną z tych etykiet na pudełku (Źródło: Apple)

A jeżeli macie Maca pod ręką, możecie podłączyć ładowarkę do urządzenia, skorzystać z ustawień ogólnych, przejść do zakładki poświęconej podłączonym urządzeniom i znaleźć fragment odpowiedzialny za listę gniazd USB. Jeżeli w szczegółach ładowarki jako producenta wymienia się „Apple Inc.” – zagadka rozwiązana.

Ostatnią deską ratunku jest wyszukiwarka urządzeń, które przeszły certyfikację MFi. Jeżeli nie możecie znaleźć modelu urządzenia na liście, to najprawdopodobniej macie do czynienia z nieoryginalnym akcesorium.

Dla kogoś, kto korzysta z urządzeń w ekosystemie Androida, takie problemy mogą wydawać się absurdalne. W końcu wystarczy kupić pierwszy lepszy z brzegu kabel lub ładowarkę, żeby wszystko działało. Gigant z Cupertino woli jednak mieć wszystko ze swojej strony dopięte na ostatni guzik i nie chce, aby wpadka z jakością produktu rzutowała na całe przedsiębiorstwo. Nic dziwnego, że przygotował tak rozbudowany poradnik do upewnienia się, że ładowarka do smartwatcha przeszła wewnętrzną certyfikację.