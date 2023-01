Oszuści podszywają się pod sklep Biedronka. Uważaj na takie wiadomości

Biedronka to jedna z najpopularniejszych i najbardziej znanych w Polsce sieci sklepów. Nic zatem dziwnego, że oszuści ochoczo wykorzystują jej wizerunek. Uważajcie na kolejną falę oszukańczego procederu – nigdy nie dostaniecie takiej wiadomości.

Gang Bystrzaków przypomina o sobie

Mieszkańcy Polski uwielbiają chodzić do sklepów Biedronka, w końcu są tam codziennie niskie ceny. I przy okazji często też akcje, które zachęcają do jeszcze częstszego robienia zakupów w tej sieci dyskontów, bo dzięki temu można zebrać naklejki potrzebne do otrzymania pluszaka. Ostatnią taką akcją był Gang Bystrzaków, których przedstawicielami był pies DŻI-PI-ES (supermoc: bliskość), jabłko NEWTON (supermoc: jakość) i świnka SKARBONITA (supermoc: cena).

Odebraliście któregoś Bystrzaka? A może macie je wszystkie? (fot. Tabletowo.pl)

Akcja zakończyła się 3 grudnia 2022 roku, tj. do tego dnia klienci mogli odbierać Bystrzaki i książki. Wydawać by się mogło, że po upływie siedmiu tygodni nikt już nie pamięta o tej akcji w Biedronkach, szczególnie że teraz głowę klientów zaprząta co innego. Tymczasem Gang Bystrzaków ponownie został wzięty na tapet… tyle że nie przez samą Biedronkę, tylko przez oszustów, którzy zaczaili się na pieniądze naiwnych nieostrożnych użytkowników internetu.

To nie Biedronka wysłała do Was taką wiadomość, ale oszuści bardzo się postarali

CSIRT GOV, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, ostrzega przed kolejną kampanią phishingową, w ramach której oszuści podszywają się pod sieć sklepów Biedronka. Rozesłali oni do prawdopodobnie losowych osób wiadomości SMS, w których informują, że odbiorca otrzymał nagrodę pieniężną. W SMS-ie zawarty jest link z frazą gang-bystrzaków, co – poprzez skojarzenie – może uśpić czujność ofiary.

Po kliknięciu w link odbiorca SMS-a, którego nadawca podszywa się pod sieć sklepów Biedronka, przenoszony jest na podrobioną stronę, wizualnie przypominającą prawdziwą witrynę na temat akcji Gang Bystrzaków. Widnieje na niej informacja o nagrodzie w wysokości 150 złotych, którą przyznano tylko 100 osobom, uczestniczącym w akcji z Bystrzakami. Oczywiście to oszustwo, bowiem w rzeczywistości Biedronka nic takiego nie zrobiła.

Mimo wszystko trzeba przyznać, że oszuści naprawdę się postarali – strona wygląda bardzo wiarygodnie, wizualnie nic nie wzbudza podejrzeń. Często bowiem zdarza się, że na podrobionych stronach roi się od błędów, a tutaj ich nie ma. Aby otrzymać nagrodę, wystarczy kliknąć przycisk z napisem „ODBIERZ” – wówczas ofiara przenoszona jest na stronę z interfejsem PayU (też doskonale spreparowaną), na której musi „tylko” podać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i PESEL) oraz wybrać bank, w którym ma konto (wówczas oszuści chcą wyłudzić dane do logowania) lub podać dane swojej karty płatniczej.

Tutaj już każdemu powinna zapalić się czerwona lampka, ponieważ w SMS-ie i na pierwszej stronie jest mowa o 150 złotych na kartę Moja Biedronka – po co zatem podawać dane karty płatniczej czy dane do logowania do bankowości internetowej? Rozsądek powinien podpowiedzieć, że w takiej sytuacji wystarczyłoby podać numer karty Moja Biedronka i nic więcej.

🐞Uwaga na kampanię phishingową podszywającą się pod sieć sklepów #Biedronka. W przesyłanych wiadomościach SMS oszuści informują klientów o możliwości odbioru nagrody za udział w akcji #GangBystrzakow, a następnie wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej. pic.twitter.com/N5aRUTZfeM — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) January 23, 2023

W obu przypadkach oszuści zyskują komplet informacji, pozwalający im wyczyścić konto bankowe ofiary. Tego typu oszustwa właśnie to mają na celu, dlatego trzeba być bardzo uważnym i nie klikać w podejrzane linki. A jeśli dla kogoś, jak w tym przypadku, wszystko wygląda wiarygodnie, mimo wszystko powinien wcześniej skontaktować się z firmą, od której rzekomo dostał wiadomość, aby dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, czy faktycznie jest prowadzona taka akcja.

Wówczas dowie się, że nie, ponieważ żadne popularne sieci sklepów (nie tylko Biedronka) nie rozdają klientom pieniędzy za darmo. Jeśli więc kiedykolwiek zobaczycie tego typu wiadomość (SMS lub e-mail), nie wierzcie w to, co jest tam napisane, tylko od razu ją skasujcie i ostrzeżcie najbliższych oraz znajomych, żeby również uważali na takie oszustwo.