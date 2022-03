Nie działa GPS w Galaxy S22 Ultra? Samsung pracuje nad rozwiązaniem

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec totalny. Prawdziwy spadkobierca dziedzictwa serii Galaxy Note. Ma znakomity ekran, świetny procesor i wybajerzony aparat. Tylko GPS nie zawsze działa.

Problemy z GPS w Galaxy S22 Ultra

Ostatnio zaczęły do nas napływać powtarzające się skargi posiadaczy nowych Samsungów Galaxy S22 Ultra. Scenariusz powstawania problemu w wielu wypadkach jest taki sam. Użytkownicy, chcąc skorzystać z nawigacji GPS, odpalają Mapy Google, aplikację Waze lub inny program do orientowania się w okolicy i wyznaczania trasy. Sęk w tym, że smartfon nie potrafi odebrać sygnału GPS, przez co pozycja użytkownika nie jest nanoszona na mapę.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Wydawałoby się, że to przejściowe problemy, ale nie. Restart aplikacji nic nie daje – nie jest to więc problem konkretnej aplikacji, a oprogramowania samego telefonu. Nie pomagają żadne próby wyłączania smartfonu i włączania go. Taka strategia jest skuteczna tylko na chwilę, po czym problem powraca.

Powyższa usterka nie występuje u wszystkich posiadaczy Galaxy S22 Ultra. Nasz testowy egzemplarz działa jak należy. Jednak widać, że problem pojawia się u wielu użytkowników, czego świadectwem są mnożące się skargi na stronie pomocy Samsunga. Do naszej redakcji spłynęło kilka próśb o zareagowanie w tej kwestii, gdyż dotychczasowe tłumaczenia osób pracujących na forach pomocy producenta nie były satysfakcjonujące, a wszelkie próby rozwiązywania problemu nie dawały oczekiwanych rezultatów. Także poprawki systemu, wydane 19 marca nie wpłynęły w żaden sposób na polepszenie sytuacji.

Nic dziwnego, że niektórzy zaczęli zastanawiać się nad zwrotem zakupionego smartfona – takie niedoróbki w jednej z podstawowych funkcji współczesnego telefonu nie powinny mieć miejsca, a już zwłaszcza we flagowym sprzęcie za grube tysiące złotych.

Zwracamy się do Samsung Polska o poradę

W związku z tym, że trudno nam było odtworzyć problem na naszym Galaxy S22 Ultra, ale pojawiało się coraz więcej skarg na nieprawidłowo działający moduł GPS w tym modelu, zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Samsung Polska. Olaf Krynicki, odpowiedzialny za komunikację tej marki w naszym kraju, przesłał nam krótki komunikat:

„Zauważyliśmy, że ten problem występuję w bardzo niewielkiej ilości urządzeń. Zostanie on naprawiony wraz z najbliższą aktualizacją.”

Wychodzi więc na to, że przynajmniej niektórzy użytkownicy zgłaszali już problemy z modułem GPS do Samsunga z prośbą o zajęcie się tematem. Trudno powiedzieć, jak szybko programistom firmy zajmie napisanie kodu z poprawkami. Oczywiście życzylibyśmy wszystkim posiadaczom Galaxy S22 Ultra, u których pojawiły się problemy z działaniem smartfona, by stało się to jak najszybciej.

Dziękujemy Czytelnikom za zwrócenie uwagi na ten problem! Działamy też w Waszym imieniu!