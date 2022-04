Tańsze dyski SSD od MSI trafiają do sklepów

Dyski SSD w ciągu ostatnich kilku lat stały się zupełnym standardem w komputerach. Obecnie najchętniej wybierane są konstrukcje wykorzystujące interfejs PCIe, bowiem zajmują mało miejsca i nie wymagają dodatkowego okablowania. Półprzewodniki stają się coraz tańsze, co pokazują najnowsze dyski MSI – Spatium M450 oraz M470.

MSI Spatium M450 oraz Spatium M470 – tanie dyski na interfejsie PCI-Express 4.0

MSI coraz bardziej rozbudowuje swoje dyskowe imperium. Producent pod koniec ubiegłego roku zaprezentował i wprowadził do sprzedaży flagową propozycję dla najbardziej wymagających użytkowników, czyli Spatium M480 HS w wersji z dodatkowym radiatorem. Ten jednak, z uwagi na swoje możliwości, kosztuje sporo, a nie każdy przecież wymaga topowej wydajności. MSI wprowadza więc teraz na rynek dwa tańsze dyski – Spatium M450 oraz Spatium M470.

Oba bazują na kościach NAND Flash typu TLC (z 3 bitami na komórkę), które dość często trafiają do bardziej przystępnych cenowo konstrukcji, zapewniając solidną wydajność i wytrzymałość. Co więcej, do wyżej wspomnianych SSD trafiła pamięć Cache na kościach SLC i funkcja korekcji błędów (EEC, LPDC oraz E2A Data Protection).

źródło: MSI

MSI Spatium M450 to budżetowy SSD, wykorzystujący interfejs PCI-Express 4.0 oraz protokół NVM-Express 1.4, wspierany przez kontroler Phison E19T. Jak wcześniej wspomniałem, dane są tu przechowywane na pamięciach 3D NAND klasy TLC. Takie połączenie oferuje prędkości podobne do starszego interfejsu PCIe 3.0 – mamy tu sekwencyjny odczyt na poziomie 3600 MB/s, zaś zapis sekwencyjny do 3000 MB/s (w wersji 1 TB, dla niższych pojemności wyniki są nieco słabsze).

Urządzenie cechuje się również wysoką żywotnością, którą określa TBW (total bytes written) = 600 TB. Do sprzedaży trafiły wersje o pojemności 250 GB, 500 GB oraz 1 TB. MSI Spatium M450 500 GB kosztuje 319 złotych, natomiast 1 TB – 549 złotych.

MSI Spatium M470 jest zaś średniopółkowym SSD, stworzonym z myślą o nieco bardziej wymagających użytkownikach. Podobnie jak w modelu wyżej, producent zaimplementował tu obsługę interfejsu PCI-Express 4.0, jednak urządzenie bazuje na innym kontrolerze – zdecydowanie szybszym Phison E16, wspierającym protokół NVMe 1.3.

Co najciekawsze, pamięć NAND TLC jest wspierana pamięcią Cache z kościami DRAM DDR4 (znanymi z pamięci operacyjnej RAM), dzięki czemu dysk ma oferować wysoką wydajność, co potwierdza odczyt sekwencyjny do 5000 MB/s i zapis sekwencyjny do 4400 MB/s.

źródło: MSI



Do sprzedaży trafiły dwie wersje – o pojemnościach 1 TB oraz 2 TB, a najbardziej pojemny wariant ma cechować się wskaźnikiem TBW na poziomie 3300 TB. Podobnie jak w przypadku tańszego Spatium M450, producent zaimplementował tu korekcję błędów LPDC, EEC oraz E2A Data. Na oba dyski udzielana jest 5-letnia gwarancja. Wariant 1 TB MSI Spatium M470 kosztuje 689 złotych, zaś 2 TB – 1349 złotych.

Jest też promocja na inne dyski MSI

MSI czasowo obniża ceny dostępnych już na rynku dysków – od 4 do 24 kwietnia 2022 roku: