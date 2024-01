3x POCO. Nowe smartfony biją rekordy prędkości i dostają świetne ceny w Polsce!

POCO zdołało wyrobić sobie w Polsce renomę producenta urządzeń zapewniających wysoką wydajność i komfort użytkowania, ale bez niepotrzebnego przepłacania za funkcje, których nabywcy nie potrzebują. Dziś nastąpiło nowe rozdanie na rynku smartfonów ze średniej półki.

Trzy nowe smartfony POCO

Xiaomi pozostawia swoim klientom duże pole wyboru, jeśli chodzi o kwestie wyboru urządzenia mobilnego. Jedną z solidnych grup produktów jest coraz częściej wybierana marka POCO. W jej portfolio pojawiły się dziś trzy telefony w przedziale cenowym od około 1100 złotych do blisko 1900 złotych. Co to za sprzęty i co oferują?

Cechą wspólną POCO X6, POCO X6 Pro oraz POCO M6 Pro są 6,67-calowe ekrany AMOLED, odświeżające obraz w częstotliwości sięgającej 120 Hz. Na tak wyraźnych panelach wyświetlać można na przykład fotki zrobione przez główny aparat 64 Mpix. W ekrany wbudowane są czytniki linii papilarnych, a obudowy zaprojektowano tak, by spełniały założenia certyfikatu IP54. Do tego mamy baterie z możliwością ładowania przewodowego o mocy 67 W. Co ważne – odpowiednią ładowarkę znajdziemy w zestawie sprzedażowym.

Najmocniejsza z opcji, POCO X6 Pro zapewnia szybszą pamięć LPDDR5X RAM oraz pamięć wbudowaną UFS 4.0, a także najnowszy standard Bluetooth 5.4. Wszystkie modele będą działać na nowym Androidzie 14 z nakładką HyperOS – w niektórych wypadkach trzeba będzie poczekać na aktualizację.

Warto rzucić okiem na tabelę, na której łatwo dostrzec różnice pomiędzy poszczególnymi smartfonami:

POCO X6 POCO X6 Pro POCO M6 Pro Chipset

/ pamięć • Snapdragon 7s Gen 2

– proces 4 nm

– CPU: Octa-core CPU, do 2.4GHz

– GPU: Qualcomm Adreno 710

• LPDDR4X + UFS 2.2

12 GB + 256 GB

– Memory Extension 3.0 • Dimensity 8300-Ultra

– proces 4 nm od TSMC

– CPU: Octa-core CPU, do 3,35 GHz

– GPU: Mali G615

• LPDDR5X + UFS 4.0

– 8 GB + 256 GB; 12 GB + 512 GB

– Memory extension 3.07

• chłodzenie LiquidCool Technology 2.0 • Helio G99-Ultra

– proces 6 nm od TSMC

– CPU: Octa-core CPU, do 2,2 GHz

– GPU: ARM Mali-G57 MC2

• LPDDR4X + UFS 2.2

– 8 GB + 256 GB; 12 GB + 512 GB

– Memory Extension 3.07

• Pamięć masowa rozszerzalna do 1TB Wyświetlacz • 6,67 cala CrystalRes 1.5K Flow

AMOLED DotDisplay

• Odświeżanie do 120 Hz

• Samplowanie dotyku 2160 Hz

• Jasność 500 nitów,

1200 nitów (w trybie adaptacyjnym),

1800 nits (maksymalna)

• Kontrast 5,000,000:1

• 100% DCI-P3 rozszerzony gamut

• 1920 Hz miejscowe wygaszanie

• Corning Gorilla Glass Victus

• Dolby Vision • 6,67 cala CrystalRes 1.5K Flow

AMOLED DotDisplay

• Odświeżanie do 120 Hz

• Samplowanie dotyku 2160 Hz

• Jasność 500 nitów,

1200 nitów (w trybie adaptacyjnym),

1800 nits (maksymalna)

• Kontrast 5,000,000:1

• 100% DCI-P3 rozszerzony gamut

• 1920 Hz miejscowe wygaszanie

• Corning Gorilla Glass 5 • 6,67 cala Flow AMOLED DotDisplay

• Odświeżanie do 120 Hz

• Samplowanie dotyku 2160 Hz

• Kontrast 5,000,000:1

• Rozdzielczość 2400×1080 FHD+

• 100% DCI-P3 rozszerzony gamut

• 1920 Hz miejscowe wygaszanie

• Corning Gorilla Glass 5 Budowa • Wymiary: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm

• Waga 181 g

• Kolory: czarny, biały, niebieski • Wymiary: 160,45 mm x 73,34 mm x 8,25 mm

• Waga 186 g / 190 g

(wersja z wegańską skórą))

• Kolory: czarny, żółty, szary • Wymiary: 161,1 mm x 74,95 mm x 7,98 mm

• Waga 179 g

• Kolory: czarny, niebieski, purpurowy Aparaty Tył

• 64 MP główny aparat z OIS

• 8 MP szeroki kąt

• 2 MP makro

Przód

• 16 MP Tył

• 64 MP główny aparat z OIS

• 8 MP szeroki kąt

• 2 MP makro

Przód

• 16 MP Tył

• 64 MP główny aparat z OIS

• 8 MP szeroki kąt

• 2 MP makro

Przód

• 16 MP Zasilanie • akumulator 5100 mAh

• turbo ładowanie 67 W (przewodowe)

• ładowarka 67 W USB w komplecie • akumulator 5000 mAh

• turbo ładowanie 67 W (przewodowe)

• ładowarka 67 W USB w komplecie • akumulator 5000 mAh

• turbo ładowanie 67 W (przewodowe)

• ładowarka 67 W USB w komplecie Łączność • Dual SIM, dual standby:

5G + 5G • 5G/4G/3G/2G

– 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/

41/66/77/78

– 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/

17/18/19/20/26/28/32/66

– 4G LTE TDD: B38/40/41

– 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

– 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz

• Interfejsy radiowe:

– Bluetooth 5.2

– Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac • Dual SIM, dual 5G

• 5G/4G/3G/2G

– 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/4

0/41/48/77/78

– 5G NSA:

n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78

– 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/

19/20/28/66 (NarrowBand)

– 4G LTE TDD: B38/40/41/48

– 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

– 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz

• Interfejsy radiowe:

– Bluetooth 5.4

– Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax • SIM1 + Hybrid (SIM albo MicroSD), dual 4G

• 4G/3G/2G

– 4G LTE FDD: pasma 1/2/3/4/5/7/8/12/

13/17/18/19/20/26/28/66

– 4G LTE TDD: pasma 38/40/41

– 3G: WCDMA: pasma 1/2/4/5/6/8/19

– 2G: GSM: pasma 2/3/5/8

• Interfejsy radiowe:

– Bluetooth 5.2

– Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

2.4G+5GHz Inne •System Xiaomi HyperOS

(po aktualizacji)

• wibracje X-axis

• IP54

• Czytnik linii papilarnych w ekranie

• AI Face Unlock

• Dwa głośniki

• Nadajnik podczerwieni

• NFC •System Xiaomi HyperOS

• wibracje X-axis

• IP54

• Czytnik linii papilarnych w ekranie

• AI Face Unlock

• Dwa głośniki

• Nadajnik podczerwieni

• NFC •System Xiaomi HyperOS

(po aktualizacji)

• wibracje X-axis

• IP54

• Czytnik linii papilarnych w ekranie

• AI Face Unlock

• Dwa głośniki

• Nadajnik podczerwieni

• NFC

• gniazdo słuchawkowe 3,55 mm

Ceny smartfonów POCO X6, POCO X6 Pro i POCO M6 Pro

Podczas wydarzenia premierowego podano ceny nowych urządzeń. W Polsce zapłacimy więc:

1499 złotych za POCO X6 w wersji 12 GB + 256 GB,

1799 złotych za POCO X6 Pro w wersji 8 GB + 256 GB,

1899 złotych za POCO X6 Pro w wersji 12 GB + 512 GB,

1099 złotych za POCO M6 Pro w wersji 8 GB + 256 GB,

1299 złotych za POCO M6 Pro w wersji 12 GB + 512 GB.

Dodatkowo, na stronie Xiaomi w dniach od 11-18 stycznia trwa przedsprzedaż, w której:

POCO X6 w wersji 12 GB + 256 GB można kupić za 1299 złotych,

POCO X6 Pro w wersji 8 GB + 256 GB można kupić za 1599 złotych,

POCO X6 Pro w wersji 12 GB + 512 GB można kupić za 1699 złotych,

POCO M6 Pro w wersji 8 GB + 256 GB można kupić za 999 złotych ze zniżką na słuchawki Mi True Wireless Earphones za 149 złotych (zamiast 299 złotych),

POCO M6 Pro w wersji 12 GB + 512 GB można kupić za 1099 złotych.

Wybór jest więc spory! Poszukując wydajnego sprzętu za mniej niż 2000 złotych właśnie zyskaliśmy kilka tematów do przemyśleń! ;)