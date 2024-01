Nowe flagowe smartfony HONORA to prawdziwe cacuszka. Chcę je w Polsce!

HONOR robi wszystko, aby znów stać się znaczącym graczem na rynku smartfonów. Jego najnowsze flagowce, Magic 6 i Magic 6 Pro, z pewnością mu w tym pomogą, bo mogą podbić serca klientów, szukających topowych urządzeń dla wymagających użytkowników.

Specyfikacja smartfonów HONOR Magic 6 i Magic 6 Pro

Oba modele zostały wyposażone w niemal identyczne ekrany OLED – różni je tylko przekątna (6,78″ w Magic 6 i 6,8″ w Magic 6 Pro). Poza tym w obu przypadkach cechują się one rozdzielczością Full HD+ 1264/1280×2800 pikseli, obsługą 1,07 mld kolorów i palety barw DCI-P3, a także funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz (LTPO) i wysoką częstotliwością ściemniania PWM 4320 Hz. Jeden i drugi flagowiec ma też szkło Jurhino na przodzie.

Magic 6 (fot. producenta)

Magic 6 i Magic 6 Pro otrzymały również taki sam SoC – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3,3 GHz (4 nm) z układem graficznym Adreno 750 oraz zaoferują od 12 do 16 GB RAM. Maksymalna ilość pamięci wbudowanej to 512 GB w wersji podstawowej i aż 1 TB w wariancie z dopiskiem „Pro”. Do tego pierwszy z ww. ma akumulator o pojemności 5450 mAh (ładowanie przewodowe do 66 W, indukcyjne do 50 W), a drugi 5600 mAh (ładowanie przewodowe do 80 W, indukcyjne do 66 W).

Najwięcej różnic jest w przypadku aparatów na tyle, bo Magic 6 ma zestaw 50 Mpix (f/1.9) z OIS + 32 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z OIS i 2,5x zoomem optycznym + 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym 122°, podczas gdy Magic 6 Pro 50 Mpix (f/1.4-f/2.0) z OIS + 180 Mpix (f/2.6) teleobiektyw z OIS i 2,5x zoomem optycznym + 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem o kącie widzenia 122°.

Magic 6 Pro (fot. producenta)

Na przodzie obu smartfonów umieszczono natomiast 50 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 (w Magic 6 Pro obok jest aparat 3D, który zapewnia większe bezpieczeństwo weryfikacji biometrycznej). Do tego model z dopiskiem „Pro” może pochwalić się certyfikatem IP68 i wsparciem dla obsługi łączności satelitarnej. Jeden i drugi model fabrycznie ma wgrany system Android 14 z nową nakładką MagicOS 8.0.

Ceny smartfonów HONOR Magic 6 i Magic 6 Pro

Magic 6 12/256 GB – 4399 juanów (równowartość ~2430 złotych) 16/256 GB – 4699 juanów (~2600 złotych) 16/512 GB – 4999 juanów (~2765 złotych)

Magic 6 Pro 12/256 GB – 5699 juanów (~3150 złotych) 16/512 GB – 6199 juanów (~3430 złotych) 16 GB/1 TB – 6699 juanów (~3705 złotych)



Na tę chwilę nie wiemy, czy nowe Magic 6 i Magic 6 Pro będą dostępne poza Chinami. Prawdopodobnie można się tego jednak spodziewać, aczkolwiek czas pokaże, czy w Polsce również.