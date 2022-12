Dziecko nie kupi gry bez Twojej wiedzy. Google dodaje rodzinne płatności w sklepie Play

Google wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin z dziećmi i wprowadza nową formę zakupu aplikacji w sklepie Play. Od teraz istnieje możliwość skonfigurowania rodzinnej metody płatności przy użyciu jednego źródła. Nowa opcja ma pozwolić na lepszą kontrolę wydatków dzieci na gry i aplikacje. Sprawdźmy, na czym dokładnie to polega.

Nowa metoda płatności w Sklepie Play

Kupując aplikacje i treści w sklepie Google Play do tej pory można było używać standardowo kilku wygodnych form płatności. Zaliczają się do nich wszystkie karty debetowe i kredytowe, które można łatwo dodać do konta, PayPal, paysafecard. Są też oczywiście płatności w ramach rachunku za telefon, obsługiwane już przez wszystkich operatorów z “wielkiej czwórki”.

Teraz firma z Mountain View umożliwiła stworzenie rodzinnej metody płatności, dedykowanej przede wszystkim rodzinom z pociechami. Polega ona na tym, że osoba będąca menadżerem rodziny konfiguruje domyślną dla swojego konta metodę płatności i udostępnia ją członkom rodziny, na przykład współmałżonkowi i dzieciom.

W momencie, gdy udostępnimy tę metodę naszemu dziecku, za każdym razem, gdy będzie ono chciało kupić grę lub aplikację w sklepie Play, będzie musiało wysłać prośbę o płatność do właściciela rodziny. Wówczas osoba ta otrzyma stosowne powiadomienie o tym, jaka to aplikacja i ile kosztuje, będzie mogła zaakceptować kupno i przeprocesować płatność lub ją odrzucić.

fot. Google

Co więcej, menadżer rodziny nie musi decydować o kupnie aplikacji dla dziecka od razu. Może to zrobić w każdej chwili, wchodząc w stosowną zakładkę, w której to wyświetlą mu się wszystkie aktualne prośby o zakup.

Pełna kontrola nad wydatkami

Naturalnie w tym wszystkim wygodny jest fakt, że na koncie Google użytkownik otrzymuje podgląd pełnej historii wszystkich zakupów dokonanych zarówno przez siebie, jak i przez członków rodziny.

Do sfinalizowania płatności uprawniony rodzic może użyć dowolnej formy płatności, którą ma dodaną do swojego konta Google. Mogą to być także karty podarunkowe i saldo Google Play. Z pewnością ta nowa funkcja pomoże wielu rodzinom lepiej zarządzać zakupami gier przez ich pociechy.