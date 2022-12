Play ma dla Was 50 GB internetu za darmo na święta

Okres świąteczny to idealna okazja do obejrzenia ulubionych filmów wspólnie z rodziną. Co jeżeli jednak w miejscu pobytu trudno o Wi-Fi i przydałby się dodatkowy pakiet gigabajtów? Wystarczy być abonentem sieci Play.

Pół stówki internetu

W świątecznym ferworze łatwo o urwanie głowy. Z pewnością wielu z Was zdarzyło się przypalić coś na kuchence lub nie zabrać w podróż niezbędnych przedmiotów. Możliwe też, że niechcący wyłączymy Wi-Fi w swoim telefonie i urządzimy sobie w ramach odpoczynku przedwigilijnego maraton filmowy. Co zrobić w sytuacji, jeżeli będziemy wkrótce potrzebować dodatkowych gigabajtów, a nasze zasoby znacznie się uszczupliły? Możemy przykładowo skorzystać ze świątecznej promocji w Play.

Źródło: Play

Od dziś do 31 grudnia 2022 roku możecie bowiem aktywować dodatkowy pakiet 50 gigabajtów danych do wykorzystania. Brak internetu w telefonie nie będzie już wymówką, żeby nie obejrzeć Szklanej Pułapki lub Grincha, a ważność prezentu wynosi 30 pełnych dni, więc wystarczy Wam również na puszczanie muzyki w plenerze na Sylwestra czy rozgrywkę po sieci ze znajomymi w czasie dni wolnych od pracy i szkoły.

Jak otrzymać darmowe 50 GB internetu za darmo od Play?

Po pierwsze i najważniejsze – musicie posiadać ważny abonament głosowy w Play. Po drugie należy mieć zainstalowaną na smartfonie aplikację Play24, dostępną zarówno na iOS jak i na Androida. Kiedy już uruchomicie apkę, wystarczy, że klikniecie na zakładkę „Dla Ciebie”. Tam powinien czekać na Was prezent od operatora sieci.

Jeżeli jednak 50 GB internetu to nie jest prezent skrojony pod Wasze potrzeby – nic straconego. Na oficjalnej stronie Play w zakładce „Promocje” co jakiś czas pojawiają się nowe rabaty i zniżki na abonamenty lub urządzenia. Na obecną chwilę czeka tam na Was możliwość kupienia abonamentu o 10 złotych taniej lub opcja przeniesienia numeru i otrzymania podwójnej porcji gigabajtów internetu oraz smartfony marki Xiaomi oraz Samsung z rabatem sięgającym nawet 50%.