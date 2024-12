Wiemy już, jak będzie wyglądać nowy tani smartfon Samsunga. Podoba się?

Samsung Galaxy M16 5G to nowy budżetowy smartfon, który wkrótce ma zadebiutować na rynku. Dzięki ujawnionym w sieci renderom możemy przyjrzeć się jego designowi i poznać szczegóły na temat dostępnych kolorów. Czy ten model przypadnie do gustu użytkownikom?

Budżetowiec, który ma wyglądać na droższy, niż jest w rzeczywistości

W sieci pojawiły się rendery przedstawiające nowy budżetowy smartfon południowokoreańskiego producenta. Samsung Galaxy M16 5G, bo o nim mowa, wyróżnia się prostym, ale nowoczesnym designem, który wyraźnie nawiązuje do stylistyki wyższych modeli marki. Grafiki potwierdzają, że producent może postawić na płaską ramkę z lekko zaokrąglonymi krawędziami.

Na froncie znajdzie się wyświetlacz z klasycznym wycięciem w kształcie kropli wody, w którym umieszczony zostanie aparat do selfie. Ramki wokół wyświetlacza są zauważalne, ale nie wyglądają źle, a raczej standardowo dla tej półki cenowej. Dolna ramka jest klasycznie nieco szersza od pozostałych.

Tylny panel nie wygląda już tak „tanio” jak w przypadku poprzednika. Teraz jest nieco bardziej schludny i elegancki. Moduł aparatu składa się z trzech pionowo ustawionych obiektywów oraz lampy LED obok. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Samsung zdecydował się na umieszczenie aparatów bez żadnej wyraźnie wystającej wyspy, co nadaje urządzeniu spójny wygląd.

Jeśli udostępnione rendery potwierdzą się w rzeczywistym produkcie, tylna część obudowy, wykonana z tworzywa sztucznego, będzie dostępna w trzech kolorach: czarnym, zielonym i pastelowym różu. Każdy z nich wykończony jest w matowym stylu, co powinno pomóc w unikaniu odcisków palców, a do tego wygląda po prostu lepiej.

rendery Samsung Galaxy M16 5G (źródło: Android Headlines)

Co jeszcze wiemy o Samsungu Galaxy M16?

Choć ujawnione informacje skupiają się przede wszystkim na wyglądzie Galaxy M16 5G, nie brakuje także kilku szczegółów technicznych. Według portalu 91mobiles, smartfon ma być wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, przekątnej około 6,7 cala i odświeżaniu ekranu wynoszącym 90 Hz.

Smartfon będzie prawdopodobnie napędzany procesorem MediaTek Dimensity 6300, czyli tym samym, co w Galaxy A16. Chipset wspierany ma być przez 8 GB RAM. Doniesienia mówią także, że urządzenie będzie wyposażone w aparat główny 50 Mpix i przednią kamerkę 16 Mpix. Energię do podzespołów ma dostarczać akumulator o pojemności 5000 mAh.

Premiera przewidywana jest na okolice kwietnia 2025 roku, a indyjska cena ma oscylować na poziomie około 12999 rupii, czyli ~630 złotych.