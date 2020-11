Jest data premiery serii Galaxy S21! Nieoficjalna, ale bardzo prawdopodobna

Od jakiegoś czasu mówi się, że Samsung zaprezentuje serię Galaxy S21 wcześniej niż się spodziewaliśmy. Wygląda na to, że dostaliśmy potwierdzenie tych doniesień, ponieważ właśnie poznaliśmy datę premiery kolejnej generacji flagowców południowokoreańskiego producenta.

Samsung zaprezentuje serię Galaxy S21 wcześniej, bo czas to pieniądz

Gdy pojawiły się pierwsze informacje na temat wcześniejszej premiery nowych flagowców Samsunga, wiele osób uznało je za nieprawdopodobne. Producent w końcu przyzwyczaił wszystkich do tego, że prezentuje kolejną generację serii Galaxy S w lutym, więc dlaczego miałby tym razem zrobić inaczej?

Koreańczyków zmotywowała do tego aktualna sytuacja na rynku. Jak doskonale wszyscy (zorientowani w temacie) wiedzą, Huawei ma ogromne problemy przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje, przez które bardzo szybko traci udziały w rynku. To być może niepowtarzalna okazja dla konkurencji, aby na tym skorzystać – a do zgarnięcia jest naprawdę wielu użytkowników. Czas to więc pieniądz do zarobienia.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Kiedy premiera serii Galaxy S21?

Samsung zaciekle rywalizuje z Huawei w (najbardziej dochodowym) segmencie high-endowym, dlatego przyspieszenie premiery kolejnych flagowców może mu przynieść wymierne korzyści.

Do tej pory mówiło się, że seria Samsung Galaxy S21 zadebiutuje na samym początku 2021 roku, jeszcze w styczniu, ale nie znaliśmy konkretnej daty, kiedy to się stanie.

Jon Prosser, który jest bardzo wiarygodnym źródłem, donosi, że Samsung zaprezentuje flagowce z rodziny Galaxy S21 14 stycznia 2021 roku. Od razu po premierze ruszy ich przedsprzedaż, natomiast sprzedaż regularna 29 stycznia.

Jon Prosser podaje również, że smartfony będą dostępne w sześciu wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, szarej, srebrnej, fioletowej i różowej, aczkolwiek nie wszystkie. Mówi się bowiem, że Samsung Galaxy S21 Ultra ma pojawić się na rynku w tylko trzech (czarnej, szarej i fioletowej).

źródło: @OnLeaks

Jest zatem coraz mniej czasu, abyśmy jeszcze przed premierą poznali dokładną specyfikację nowych flagowców Samsunga. Na razie najwięcej wiemy o Galaxy S21 Ultra, natomiast w przypadku pozostałych dwóch modeli (S21 i S21+) niewątpliwie najważniejszą informacją jest to, że zostaną one wyposażone w płaskie wyświetlacze.

Samsung Galaxy S21 (źródło: @OnLeaks)

