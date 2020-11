TCL rozpoczyna sprzedaż smartfonów w Polsce. Chwali swoje modele ekranami najlepszymi w swojej klasie

4 listopada przejdzie do historii polskiego rynku smartfonów jako dzień debiutu chińskiej marki TCL. Producent, który dotychczas sprzedawał swoje smartfony pod przejętymi markami Alcatel i BlackBerry, teraz wprowadza do sprzedaży urządzenia pod marką własną.

TCL – nie tylko telewizory

Firma TCL jest w Polsce kojarzona przede wszystkim z produkowanych przez siebie telewizorów, czemu nie można się dziwić. Producent dysponuje kilkoma potężnymi fabrykami, zdolnymi do produkcji dziesiątek milionów telewizorów w ciągu roku. Odbiorniki produkowane przez TCL słyną, przede wszystkim, z atrakcyjnego stosunku ceny do oferowanych możliwości.

Ambasadorzy TCL

W ofercie marki TCL dostępne są również rozwiązania inteligentnego domu, a także sprzęt AGD. W Polsce już są dostępne, między innymi, lodówki i soundbary tej marki.

Chiński producent ma również w ofercie ciekawe smartfony, z których kilka właśnie trafiło do Polski. Co prawda niektóre z nich sprzedawane są w polskich sklepach już od kilku tygodni, jednak oficjalna prezentacja nastąpiła dopiero teraz.

TCL 10 Plus – przede wszystkim wyświetlacz

Pierwszym z zaprezentowanych smartfonów jest właśnie model, który w sprzedaży dostępny jest już od jakiegoś czasu – TCL 10 Plus. Jego najważniejszym atutem jest wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,47 cala. Ma on rozdzielczość Full HD+, wspiera HDR 10 i DCI-P3 i dostosowuje się do zastanego światła, przez co jest mniej szkodliwy dla wzroku od konstrukcji pozbawionych tej technologii. Chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5.

Poza wyświetlaczem – SoC Qualcomm Snapdragon 665, 6 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na dane i poczwórny moduł aparatu głównego, z podstawowym oczkiem o rozdzielczości 48 megapikseli. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Jego cena to 1399 złotych. Dostępny jest w kolorze niebieskim i srebrnym.

TCL 10 SE – cena na pierwszym miejscu

Kolejnym z zaprezentowanych smartfonów jest model TCL 10 SE. Wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala o rozdzielczości HD+, SoC MediaTek Helio P22, 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane.

Na pleckach umieszczony potrójny moduł aparatu, z głównym o rozdzielczości 48 megapikseli. Zastosowana bateria ma 4000 mAh.

Cena TCL 10 SE to 699 złotych, dostępne wersje kolorystyczne to granatowa i srebrna.

TCL 10 5G – krok w przyszłość

Smartfonem, którego jeszcze nie można kupić w polskich sklepach, jest TCL 10 5G. Trafi on do sprzedaży niedługo, we współpracy z polskimi operatorami.

Jego sztandarowymi cechami ma być atrakcyjne wzornictwo, łączność 5G zapewniana przez SoC Qualcomm Snapdragomn 765G oraz wyświetlacz wykonany w technologii IPS, o przekątnej 6,53 cala.

Informacje o cenie i dostępności zostaną podane wkrótce.

TCL – czym się wyróżnia?

Jak deklaruje TCL, podstawową różnicą między ich smartfonami a modelami konkurencyjnymi, jest silny nacisk na jakość stosowanych wyświetlaczy. Producent deklaruje, że nawet średniopółkowe urządzenia TCL są w stanie konkurować z wyświetlaczami stosowanymi przez innych w smartfonach flagowych.

Uwaga: w widocznym w rankingu DXO modelu TCL 10 Pro zastosowano ten sam wyświetlacz co w TCL 10 Plus

O technologiach stosowanych w wyświetlaniu obrazu, producent mógłby opowiadać w nieskończoność:

Wygląda na to, że klienci, dla których najważniejszym aspektem, branym pod uwagę przy zakupie smartfonów, jest jakość wyświetlanego obrazu, właśnie dostali coś specjalnie dla siebie.

Jak się zapatrujecie na te nowości?