Ale tempo! Kolejne smartfony Samsunga z Androidem 12 i One UI 4

Samsung udowadnia, że przykłada się do wsparcia – producent udostępnił Androida 12 wraz z najnowszą wersją swojego autorskiego interfejsu kolejnym smartfonem, i to na długo przed czasem!

Kolejne smartfony Samsunga otrzymują system Android 12 i One UI 4

Przed końcem 2021 roku producent z Korei Południowej udostępnił harmonogram aktualizacji do Androida 12 i One UI 4 dla swoich urządzeń. Początkowo Koreańczycy sumiennie się z niego wywiązywali – nową wersję otrzymały już m.in. smartfony z serii Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 i Galaxy Z. Nieoczekiwanie jednak przyspieszyli cały proces.

Nasi Czytelnicy masowo zgłaszają nam, że ich smartfony Galaxy również otrzymały już aktualizację do Androida 12 i najnowszego One UI, mimo że według harmonogramu miała ona zostać udostępniona im dopiero w lutym 2022 roku! Informacje na stronie producenta potwierdzają, że nowa wersja oprogramowania jest już dostępna dla:

fot. Alexander G.

Co ciekawe, mimo że wszystkie ww. smartfony otrzymały aktualizację do Androida 12 i najnowszego One UI, to jednocześnie nie każdy dostał najnowsze poprawki zabezpieczeń Androida – w przypadku części modeli są one datowane na 1 grudnia 2021 roku (seria S10, Galaxy A72 i Galaxy A42 5G), podczas gdy w pozostałej na 1 stycznia 2022 roku (linia Galaxy A52).

Według planów, w lutym, podobnie jak ww. smartfony, aktualizację mają otrzymać również Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ i Galaxy Note 10 Lite – w ich przypadku producent jeszcze nie wyprzedził harmonogramu, ponieważ dla tych urządzeń nowy Android i One UI nie są dostępne.

Proces aktualizacji już ruszył, dlatego Wasze smartfony same powinny Was poinformować o jej dostępności. Jeśli tego jeszcze nie zrobiły, wejdźcie w Ustawienia i spróbujcie wyszukać ją ręcznie – czasami to działa, jednak nie zawsze. W takim przypadku nie pozostaje Wam nic, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

Ponadto musicie też pamiętać, że nie wszystkie egzemplarze od razu otrzymają aktualizację – smartfony z dystrybucji operatorskiej nierzadko muszą poczekać na nową wersję oprogramowania nieco dłużej. Jeśli posiadacie urządzenie, które kupiliście u operatora, musicie albo cierpliwie czekać na swoją kolej, albo zapytać bezpośrednio u źródła o harmonogram aktualizacji. Operatorzy bowiem muszą dostosować oprogramowanie urządzenia i je solidnie przetestować przed udostępnieniem klientom.