Tani – to na pewno. Jaki jeszcze jest nowy Samsung Galaxy M14?

Nowy budżetowiec koreańskiego producenta zapowiada się na interesującą, choć na pewno nie imponującą propozycję. Samsung Galaxy M14 4G niczym nie zaskakuje, ale w tym nawet może tkwić jego siła, bo dzięki temu jego cena nie jest wysoka.

Samsung Galaxy M14 4G – smartfon dla mniej wymagających

Niemal dokładnie rok temu światło dzienne ujrzał smartfon Samsung Galaxy M14 5G. To całkiem nieźle wyposażony budżetowiec, który nie zyskał jednak dużej popularności w naszym kraju. Być może ta sztuka uda się nowemu modelowi, który będzie jeszcze tańszy. Producent z Korei Południowej przygotował bowiem wersję bez łączności 5G – oferującą jedynie 4G / LTE.

Samsung Galaxy M14 4G nie jest jednak bliźniakiem modelu z 5G, pozbawionym jedynie modułu łączności nowej generacji. Choć wygląda bardzo podobnie, różni się wieloma detalami, a nawet sercem, jako że Exynos 1330 został zastąpiony procesorem Qualcomm Snapdragon 680. Ten ośmiordzeniowy układ wcześniej trafił między innymi do modelu Galaxy A05s, a także smartfonów OPPO A78, Redmi Note 11 czy Motorola Moto G52.

W zależności od wariantu Galaxy M14 4G ma na pokładzie jeszcze 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB na pliki. Gdyby tej przestrzeni było za mało, można jeszcze poratować się kartą microSD. W kontekście łączności poza LTE oferuje technologie Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. Dopełnieniem całości jest natomiast typowy dla tej półki akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować z mocą 25 W.

Samsung wyposażył swojego nowego smartfona w 6,7-calowy wyświetlacz typu PLS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. W górnej części ekran oddaje nieco miejsca aparatowi 13 Mpix, a z tyłu urządzenia znalazło się miejsce dla potrójnej kamery 50 + 2 + 2 Mpix. Z boku zaś znalazło się trochę przestrzeni dla czytnika linii papilarnych.

Nowy smartfon Samsunga zgłasza gotowość

Po wyjęciu z pudełka Samsung Galaxy M14 4G będzie działać pod kontrolą systemu Android 13, ale producent obiecuje aktualizację co najmniej do wersji Android 15. Najpewniej na to nałożony zostanie interfejs One UI 6.1 (choć przypuszczalnie bez funkcji związanych z AI).

A ile będzie kosztować? W indyjskim Amazonie podstawowy wariant (4/64 GB) został wyceniony na 13999 rupii (~670 złotych), a wersja z 6 GB pamięci RAM i 128 GB na pliki – na 16999 rupii (~810 złotych).