Teraz służby w Polsce będą znać Twoją dokładną lokalizację

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej zamierza wprowadzić do Polski „Advance Mobile Location”, czyli usługę, dzięki której służby będą wiedzieć gdzie dokładnie jesteś. Jest to jednak jak najbardziej słuszny pomysł, ponieważ może ona uratować życie wielu osobom.

Rząd chce wprowadzić nową usługę. Jak działa?

Celem wprowadzenia technologii Advanced Mobile Location jest znaczące zmniejszenie czasu, który upływa od momentu wezwania pomocy do przybycia służb takich jak policja, straż pożarna czy karetki pogotowia, dzięki udostępnieniu im dokładnych danych lokalizacyjnych osoby potrzebującej pomocy.

Schemat działania AML jest następujący: po wybraniu numeru ratunkowego 112 uruchamia się funkcjonalność Advanced Mobile Location, która automatycznie wysyła do służb ratunkowych szczegółowe dane o miejscu, z którego dokonano połączenia przy użyciu telefonu komórkowego. Pozwala to efektywnie lokalizować potrzebujących i docierać na miejsce zdarzenia w krótkim czasie, nawet gdy osoba dzwoniąca nie może określić swojej pozycji lub nie zna swojego aktualnego położenia.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że informacje o lokalizacji w tej usłudze charakteryzują się dużą dokładnością, osiągając precyzję do 5 metrów na otwartym terenie i około 25 metrów wewnątrz budynków. Technologia ta jest wspierana przez różnorodne systemy operacyjne oraz operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. AML jest już wdrożone w większości krajów Unii Europejskiej.

Według wyliczeń podanych przez Komisję Europejską, zastosowanie technologii Advanced Mobile Location przyczynia się do skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych o średnio 30 sekund. Taka poprawa efektywności może potencjalnie uratować życie 800 osób rocznie na terenie UE, a w Polsce średnio 67 osób rocznie.

Co z prywatnością?

Zapewne w głowach wielu z Was zrodziły się pytania, a nawet oburzenie dotyczące prywatności i tego komu mogą zostać udostępnione dane dotyczące lokalizacji. W swoim komunikacie resort cyfryzacji stwierdził, że „Usługa Advance Mobile Location jest w pełni bezpieczna dla użytkowników końcowych i nie ingeruje w istniejące zasady prywatności”.

Informacje o lokalizacji są przekazywane wyłącznie podczas trwającej rozmowy głosowej i tylko w momencie, gdy inicjowane jest połączenie z numerem alarmowym. Przekazywane dane są chronione jako tajemnica telekomunikacyjna, co oznacza, że są one dostępne dla służb ratunkowych wyłącznie na czas połączenia. Później są one usuwane.

Wprowadzenie tego systemu do Polski wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Usługa ma rozpocząć działanie w 2027 roku.