Pixele dostają nową funkcję w aplikacji Files by Google. Na pewno się przyda!

Można odnieść wrażenie, że smartfony Pixel są częściej aktualizowane przez Google niż iPhone’y przez Apple. Na przykład teraz do aplikacji Files by Google dołączyła wygodna funkcja skanera dokumentów.

Google dba o Pixele

Smartfony z serii Google Pixel zdążyły wyrobić sobie dobrą opinię wśród ich użytkowników, a także przychylność recenzentów. Już Pixel 7 był bardzo dobrym urządzeniem z Androidem, a nowe Pixele 8 tylko potwierdziły, że Google w ciągu kilku generacji swoich telefonów zdołało opracować sprawny mechanizm wydawniczy, który nie zawodzi zarówno jakością produktów, jak i usługami posprzedażowymi w postaci wsparcia oprogramowania.

Jednym z przykładów na to, że Google dba o smartfony Pixel są regularne paczki z nowymi funkcjami, dostępnymi często wyłącznie dla posiadaczy tych urządzeń. Bywa, że wyłączność jest tylko czasowa, ale takie małe gesty się liczą, a użytkownicy potrafią je docenić. Marcowa aktualizacja wnosi na starsze modele Pixeli rzeczy, które dotąd były dostępne wyłącznie na najnowszych modelach.

Tym razem chodzi o mały drobiazg w aplikacji Files by Google, dzięki której szybko zmienimy zdjęcie dokumentu w plik PDF – i to bez ponoszenia opłat za konwersję czy instalowania dodatkowych programów.

Skaner dokumentów w Files by Google

Google już oferuje skaner dokumentów w jednej ze swoich aplikacji na urządzenia mobilne – w Dysku Google. Umiejscowiono go tam pod okrągłą ikoną aparatu. Tę samą funkcję znajdziemy zaraz po uruchomieniu aplikacji Files by Google. O nowości powiadomi nas dymek z krótkim opisem.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo)

Po wykonaniu zdjęcia danego dokumentu (w przykładzie powyżej rolę dokumentu pełni moja klawiatura ;) można go wykadrować, nałożyć filtr lub usunąć ze zdjęcia plamki lub wrażliwe dane przy pomocy funkcji „Oczyść”.

Plik zostanie zapisany jako PDF w folderze pamięci wewnętrznej, skąd możemy mieć do niego łatwy dostęp. Prościej już się nie da!

Nowa funkcja pojawiła się po aktualizacji mojego Pixela 7 do marcowych poprawek oraz pobraniu aktualizacji aplikacji Files by Google ze sklepu Google Play. Najnowsza wersja programu to 1.2729.x. Nie jest potrzebne korzystanie z edycji beta – rzecz działa w apce z oficjalnej dystrybucji.