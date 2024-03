Najpierw cena, potem reszta. Tak Polak kupuje sprzęt

Gdy przychodzi czas zakupu jakiegoś sprzętu elektronicznego, to czym kierują się Polacy przy jego wyborze? Okazuje się, że w tej kwestii nic się nie zmienia i wciąż to cena jest najważniejszym kryterium.

Cena pozostaje najważniejszym kryterium

Z najnowszego badania gfknewron Consumer wynika, że cena – niezmiennie od lat – pozostaje kluczowym czynnikiem, mającym największy wpływ na zakupowe decyzje Polaków na rynku elektroniki użytkowej. Właśnie to kryterium zostało wskazane przez 70% osób biorących udział w ankiecie.

Nierzadko też szukamy oszczędności, wybierając produkty z promocji (ok. 33%). Najczęściej celujemy po prostu w rabaty, ale interesują nas również odroczone płatności i raty.

W branży wartej kilkadziesiąt miliardów złotych przegapienie momentu wzrostu znaczenia kryterium niskiej ceny – albo jakiegokolwiek innego o dużym wpływie – może mieć dla firm silne konsekwencje. Dziś ewidentnie widać, że to właśnie cena, decyduje o przyciągnięciu i zatrzymaniu konsumentów. Niewiele przy tym wskazuje, by trend w najbliższych miesiącach uległ zmianie. Maciej Piekarski, Client Business Partner w GfK – An NIQ Company

Polacy nie są przy tym ignorantami. Cenę zestawiają bowiem ze specyfikacją techniczną (to wskaźnik ważny dla nieco ponad 60% badanych) i łatwością użytkowania (ok. 53% – im młodsi użytkownicy, tym mniej ważny jest to czynnik). Pomimo dużych zmian na tym polu w ostatnich latach, istotnym kryterium pozostaje również marka (ok. 40%).

(fot. Leeloo Thefirst | Pexels)

A co z ekologią? Cóż, to skomplikowane

Respondenci wskazali, że ekologia również ma dla nich pewne znaczenie. Nie będzie jednak chyba dużym zaskoczeniem, że jako najważniejszy atut w tym kontekście podali… możliwość zaoszczędzenia pieniędzy (przede wszystkim za sprawą niższego zapotrzebowania na energię).

Wprawdzie rzadziej, ale wspominano także o trwałości takich „zielonych” produktów, co ostatecznie również pozwala wydawać mniej kasy – czy to na naprawy, czy też na zakup kolejnych egzemplarzy lub modeli.

Niemniej ekologia jako taka nabiera znaczenia wraz z nadchodzeniem kolejnych pokoleń. Maciej Piekarski z GfK dodał, że „w przypadku Baby Boomersów znaczenie oszczędności energii i trwałość produktu są absolutnie kluczowe. […] Zetki bardziej niż inne grupy nabywców doceniają za to ekologiczny materiał, z którego powstał produkt oraz fakt, że generuje on niewielki ślad węglowy”.

Pokrywa się to zresztą z tym, co dało się wyciągnąć z raportu Smart Barometr 2022. Wniosek był mianowicie taki, że Polacy są coraz bardziej świadomi i myślą ekologicznie.