Wysupłasz jeszcze piątaka? Player znowu drożeje

Niespełna 2 lata po ostatniej podwyżce w życie wchodzi nowy cennik Playera. Chcąc dalej korzystać z serwisu, będzie trzeba każdego miesiąca znaleźć kilka dodatkowych złotówek.

Nowy cennik Playera

Na oficjalnej stronie usługi widnieje już nowy cennik Playera. Od marca 2024 roku podstawowe pakiety będą kosztować o 5 złotych więcej do tej pory. W przypadku najtańszego abonamentu (z reklamami) mówimy więc o podwyżce o 50%: do poziomu 15 złotych za miesiąc – to najniższa kwota, jaką trzeba zapłacić za dostęp do biblioteki serwisu.

Aby pozbyć się reklam, niezmiennie trzeba będzie dopłacić dychę, tyle że teraz oznacza to koszt równy 25, a nie 20 złotych miesięcznie. O piątaka podrożały także pakiety łączone z kanałami telewizyjnymi oraz usługą Eurosport Extra.

Nie zmieniły się za to ceny pakietów Player z ofertą HBO w zestawie. W 2022 roku jednak oba warianty (z reklamami i bez) podrożały o 10 złotych, więc w tym przypadku brak kolejnej podwyżki jest czymś zupełnie naturalnym.

Ile kosztuje Player w 2024 roku?

Gwoli podsumowania, oto najpopularniejsze miesięczne pakiety Playera w nowych cenach:

z reklamami*: 15 złotych (było 10 złotych),

bez reklam*: 25 złotych (było 20 złotych),

z reklamami + Eurosport Extra: 25 złotych (było 20 złotych),

bez reklam + Eurosport Extra: 35 złotych (było 30 złotych),

bez reklam + Eurosport Extra + kanały TV: 50 złotych (było 45 złotych),

z reklamami + kanały TV: 35 złotych (było 30 złotych),

bez reklam + kanały TV: 45 złotych (było 40 złotych),

z reklamami + HBO: 40 złotych (bez zmian),

bez reklam + HBO: 50 złotych (bez zmian).

* Jeśli interesuje Cię podstawowy pakiet, to najbardziej opłacalną opcją jest opłacenie długoterminowego abonamentu: za 180 dni dostępu do serwisu zapłacisz zaledwie 40 złotych lub 80 złotych (odpowiednio: z reklamami i bez).

To kolejna podwyżka, ale wciąż jest tanio

Nowy cennik oznacza drugą podwyżkę na przestrzeni ostatnich dwóch lat (tyle jednak, że ostatnio ceny podstawowych pakietów zwiększyły się zaledwie o 2 złote). Decyzja zaskakuje, tym bardziej że nadciąga megaserwis łączący ofertę Playera, TVN-u i HBO: Max ma zadebiutować w Polsce już wiosną.

Z drugiej strony: nawet pomimo wzrostu opłat Player pozostaje jednym z najtańszych serwisów VOD w Polsce: podstawowy pakiet Netflix kosztuje 29 złotych, za HBO Max trzeba płacić 30 złotych, a abonament Disney+ wynosi aż 38 złotych. SkyShowtime również dostępny jest za 25 złotych, a wyjątkowo pozytywnie w tym zestawieniu wciąż wyróżnia się Amazon Prime Video, kosztujący 11 złotych miesięcznie lub zaledwie 49 złotych rocznie.