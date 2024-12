F16 z logo Samsunga. Przykuwa wzrok designem

Nie licząc nadciągających flagowców, jednym z pierwszych smartfonów, jakimi Samsung pochwali się w 2025 roku, będzie model Galaxy F16 5G. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na jego temat, a także materiały graficzne sugerujące pewną zmianę w designie.

Jaki będzie Samsung Galaxy F16 5G?

Samsung Galaxy F16 5G to jeden z wielu nadchodzących smartfonów Koreańczyków, które będą reprezentować pogranicze niskiej i średniej półki cenowej – zupełnie jak Galaxy F15 zaprezentowany w marcu 2024 roku.

Smartprix dotarł do pierwszych informacji na temat tego urządzenia, jak również do jego renderów. Sugerują one, że klienci będą mieli do wyboru aż sześć wariantów kolorystycznych: jasnofioletowy, jasnozielony, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski i fioletowy.

Jednak nie tylko ze względu na barwy warto przyjrzeć się designowi. Z renderów wynika bowiem, że zamiast trzech osobnych oczek wystających z jednolitej tafli pleców, jak u poprzednika, smartfon Samsung Galaxy F16 5G ma mieć z tyłu wyspę, na której zainstalowany zostanie komplet aparatów. Obrazki sugerują w dodatku wizualne oddzielenie jednego z nich.

Jeśli chodzi o technikalia, główny aparat nadal ma się cechować rozdzielczością 50 Mpix. Towarzyszyć ma mu sensor 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz czujnik 2 Mpix do fotografii makro.

Rozdzielczość przedniej kamery także zostanie utrzymana na poziomie 13 Mpix, a obiektyw nadal będzie osadzony w notchu. Zabierze on dla siebie kawałek 6,7-calowego panelu Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz.

Co jeszcze zawiera specyfikacja Galaxy F16?

Z wcześniejszych doniesień wynika, że sercem smartfona będzie solidny procesor MediaTek Dimensity 6300. Obok niego producent umieścić ma 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 25 W.

Jeśli chodzi o łączność, urządzenie zaoferuje dostęp do modułów 5G, Wi-Fi, Bluetooth i NFC, a dopełnieniem całości będzie One UI 7 bazujący na systemie Android 15. Ponadto Samsung zadeklarować ma 6-letnie wsparcie aktualizacyjne.

Premiery smartfona Samsung Galaxy F16 5G spodziewamy się w pierwszych miesiącach 2025 roku. Przynajmniej w Indiach.