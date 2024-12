OnePlus Watch 3 zyska wyczekiwane ulepszenie

Premiera smartfonów z serii OnePlus 13 już wkrótce. Ale nie tylko telefon marka ma w zanadrzu. Przez ostatnie miesiące inżynierowie pracowali też nad nowym smartwatchem – OnePlus Watch 3. Właśnie ojawiło się kilka istotnych informacji na jego temat.

Chiński producent elektroniki zapowiedział globalną premierę serii smartfonów OnePlus 13 na 7 stycznia 2025 roku, podczas gdy chińska prezentacja modelu miała miejsce pod koniec października 2024.

Flagowiec z 13-stką w nazwie został wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, a także akumulator o pojemności 6000 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 100 W i indukcyjnym o mocy 50 W. Sercem drugiego modelu – OnePlus 13R – najprawdopodobniej będzie układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3.

Choć producent zaczął już rozsyłanie zaproszeń na premierę smartfonów, dotąd nie wspomniał o nowym smartwatchu. Portal Smartprix, za pośrednictwem postów na X m.in. autorstwa Yogesha Brara, dotarł do wieści na temat nowej generacji zegarka. Watch 3 ma zadebiutować na światowym rynku już w pierwszym kwartale 2025 roku, choć raczej nie zostanie pokazany razem z serią smartfonów OnePlus 13, choć… kto wie.

OnePlus Watch 2 pojawił się na rynku pod koniec lutego 2024 roku. Został wyposażony w 1,43-calowy ekran AMOLED, oferuje rozdzielczość 466 x 466 pikseli i częstotliwość odświeżania 60 Hz, a jego sercem jest układ Snapdragon W5. Pierwsze wieści o jego następcy pojawiły się już w czerwcu 2024 roku, wiadomości i zdjęcia pochodziły z bazy danych certyfikacyjnych chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT). Bazując na tych informacjach dowiedzieliśmy się, że Watch 3 miał zachować okrągłą tarczę zegarka, a jego design miał niewiele różnić się od poprzednika.

Teraz informatorzy na X zdradzili kilka dodatkowych, istotnych szczegółów. Przede wszystkim nadchodzący smartwatch OnePlusa ma zostać wyposażony w obrotową koronkę, która była wyczekiwana przez użytkowników zegarków tej marki i nieco przypomina Digital Crown w Apple Watchach. Dzięki tej zmianie konstrukcyjnej posiadacze zegarka będą mogli łatwiej poruszać się po jego interfejsie.

Your first look at the OnePlus Watch 3, due to launch early next year.



– It now has a rotary dial to navigate the UI.

– An updated HR sensor suite with ECG

– Smaller bezels

– Snapdragon W5 chip

