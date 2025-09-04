Twoja ulubiona scena z Wednesday na Netflixie będzie jeszcze bardziej Twoja

Minął prawie rok, odkąd Netflix zaanonsował nową, przydatną funkcję, która pozwala na zachowanie i podzielenie się z bliskimi inspirującymi, zabawnymi albo wartymi zapamiętania fragmentami serialu czy filmu. Teraz opcja ta zyskuje kilka dodatkowych możliwości.

Zapisuj ulubione sceny z seriali i filmów na Netflixie i dziel się nimi ze znajomymi

Są takie sceny z filmów i seriali, do których uwielbiamy wracać. Netflix pod koniec października 2024 roku udostępnił funkcję o nazwie Moments, która ułatwia zachowanie ulubionych scen. Dzięki niej użytkownik może zapisać najbardziej inspirujące, ciekawe czy zabawne momenty z ulubionego filmu lub serialu. Teraz – wraz z głośną premierą kolejnej partii drugiego sezonu serialu Wednesday – uzupełniono tę opcję o kolejne możliwości.

Netflix wprowadza aktualizację funkcji Moments, dzięki której użytkownik może sam wybrać punkt początkowy i końcowy sceny, jaką ma zamiar „wyciąć”. Stworzony klip można zapisać na własnym profilu, ponownie odtwarzać, a nawet udostępnić znajomym w dowolnym momencie.

Aktualizacja funkcji Moments (źródło: Netflix)

Jak zapisać fragment filmu lub serialu na Netflix i udostępnić go innym?

Funkcja Moments jest bardzo prosta w użyciu, choć od razu zaznaczę, że jest ona dostępna wyłącznie w aplikacji na urządzenia mobilne. Aby z niej skorzystać, wystarczy odtworzyć serial czy film, z którego fragment chce się zachować, a następnie w lewym górnym rogu wybrać zakładkę Zapisz (z ikoną z nożyczkami).

Za pomocą lewego (zielonego) suwaka wybierasz początek zapisywanej sceny, natomiast prawym (czerwonym) suwakiem zaznaczasz jej koniec. Potem pozostaje już tylko zapisanie sceny (przycisk w prawym górnym rogu). Wycięty fragment można udostępnić za pomocą popularnych komunikatorów internetowych i w mediach społecznościowych lub przesłać jako skopiowany link. Co ważne – osoba, która otrzyma odnośnik do wyciętej sceny, musi posiadać aktywną subskrypcję Netflix, aby ją odtworzyć.

Ponadto ulubione sceny zapisują się na Twoim profilu. Aby je znaleźć, wystarczy wybrać zakładkę „Mój Netflix” (prawy dolny róg), a następnie znaleźć na ekranie „Zapisane sceny” (w moim przypadku sekcja ta znajduje się pod Powiadomieniami, Pobranymi plikami, Filmami i serialami, które lubisz oraz Moją listą).