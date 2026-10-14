Canal+ wprowadzał klientów w błąd. Może słono za to zapłacić

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Canal+ zarzuty. Powodem jest wprowadzanie klientów w błąd odnośnie dostępności jednego z pakietów.

Canal+ Polska z zarzutami od Prezesa UOKiK za wprowadzanie klientów w błąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował nagrania rozmów sprzedażowych z klientami Canal+. Okazało się, że konsultanci nie (zawsze) informowali o tym, że pakiet Mistrzowska Piłka będzie dostępny tylko do 30 czerwca 2024 roku – zamiast tego mieli (często) zapewniać, że będzie dostępny przez cały okres umowy albo oferta programowa pozostanie bez zmian.

W rzeczywistości od 1 lipca 2024 roku pakiet Mistrzowska Piłka nie był już dłużej dostępny, mimo że część umów dalej obowiązywała. Klienci mieli prawo być rozgoryczeni, jako że – jak zauważa UOKiK – w lipcu 2024 roku rozpoczęły się mecze kolejnego sezonu Ligi Mistrzów. Dostęp do nich można było uzyskać, wykupując inne, dodatkowo płatne pakiety.

Nie tylko jednak (wybrani) konsultanci wprowadzali w błąd klientów Canal+ podczas rozmów sprzedażowych. Po przeanalizowaniu dokumentów okazało się bowiem, że również one mogły sugerować, że pakiet Mistrzowska Piłka pozostanie dostępny po 30 czerwca 2024 roku. Informacja o dacie utraty dostępu znajdowała się dopiero w szczegółowych warunkach.

Mistrzowska Piłka mogła być magnesem, który przyciągał ich [klientów – dop. red.] do całej oferty. Jeśli sportowy pakiet miał zostać wycofany przed końcem umowy, konsument powinien o tym wiedzieć przed jej zawarciem. Informacje o tym, jak długo będzie dostępny, powinny być jasne i zgodne z prawdą. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w przypadku, gdy zarzuty wobec Canal+ Polska, dotyczące wprowadzania klientów w błąd odnośnie dostępności pakietu Mistrzowska Piłka, zostaną potwierdzone, spółce grozi kara w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy.

To nie koniec problemów Canal+ Polska

Ponadto UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian w dostępie do meczów hiszpańskiej LaLiga, które zostały wprowadzone w 2026 roku. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły bowiem zgłoszenia klientów, którzy podczas zawierania lub przedłużania umów mieli być zapewniani, że wybrany pakiet sportowy pozwoli im oglądać wszystkie spotkania. Tymczasem później okazywało się, że jednak nie mają dostępu do części meczów, mimo że Canal+ Polska ma wyłączne prawa do ich transmisji.

W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza sprawdzić, czy firma przekazywała klientom stosowną informację przed zmianą oferty i kogo konkretnie ona dotknęła.