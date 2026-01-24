Oto słuchawki do telewizora. Dla tych, którzy nie chcą przeszkadzać domownikom

Słuchawki z reguły pełnią wiele zadań, ale zdecydowanie najczęściej towarzyszą nam podczas wieczornego relaksu, spacerów, podróży czy treningów. Na przekór temu, nowe słuchawki marki Sennheiser oferują jedno, ściśle sprecyzowane zastosowanie – mają służyć do oglądania telewizji.

Słuchawki, które pozwolą cieszyć się telewizją bez przeszkadzania innym

Na wstępie wypada zaznaczyć, że Sennheiser RS 275 to nazwa modelu, która obejmuje cały zestaw. Składają się na niego same słuchawki HDR 275 oraz specjalny, podłączany do telewizora transmiter BTA1. Toteż, będziemy tu posługiwać się tymi nazwami zamiennie, w zależności od omawianej kwestii.

Choć na pierwszy rzut oka zastosowanie słuchawek do telewizora może wydawać się mało sensowne, Sennheiser chce nas przekonać, że jest znacznie inaczej i ma ku temu pewne argumenty.

Współczesne telewizory są znacznie smuklejsze niż jeszcze lata temu. Niesie to oczywiście liczne zalety w aspektach wizualnych, bo przecież smukły telewizor dużo lepiej prezentuje się na ścianie czy szafce. Niestety, na chudnięciu telewizorów cierpią ich głośniki, przez co często bez sensownego soundbara lub wielogłośnikowego zestawu kina domowego, trudno cieszyć się pełnozakresowym, energicznym dźwiękiem.

Za sprawą słuchawek takich jak Sennheiser RS 275 – po pierwsze – zyskujemy znacznie lepszą jakość dźwięku i brzmienie, a z racji ich bezprzewodowości możemy pozostawać skupieni na serialu czy programie nie tylko siedząc przed telewizorem, ale i – chociażby – idąc do kuchni po herbatę. Co też istotne, korzystając ze słuchawek nie obudzimy śpiących domowników, a sąsiedzi nie będą narzekać na zbyt głośne dźwięki podczas meczu lub filmu.

Sennheiser RS 275 TV Headphones (fot. Sennheiser)

Specyfikacja i funkcje Sennheiser RS 275

Jak twierdzi producent, system Sennheiser RS 275 został zaprojektowany tak, by zapewnić maksymalną prostotę użytkowania, przy jednoczesnej mnogości zastosowań. Same słuchawki HDR 275 mają być lekkie i wygodne, dzięki czemu nie powinny ciążyć podczas długich maratonów oglądania kolejnych odcinków seriali. Ich poduszki został wykonane z miękkiego, oddychającego materiału, za sprawą czego unikniemy uczucia pocenia uszu.

Słuchawki wyposażono w łączność Auracast oraz Bluetooth, przez co są w stanie łączyć się nie tylko z telewizorem, ale mogą też służyć do typowego korzystania ze smartfonem czy tabletem. Nie brak im też wsparcia dla aplikacji Sennheiser Smart Control Plus, pozwalającej na zmianę ustawień, a przede wszystkich oferującej dostęp do equalizera wraz z gotowymi presetami dźwięku.

Wydajna bateria pozwala na użytkowanie HDR 275 przez nawet 50 godzin na jednym naładowaniu. Można je ładować zarówno standardowo, z wykorzystaniem dowolnej ładowarki, ale również używając dedykowanego ku temu portu USB-C w transmiterze BTA1.

Wspominany transmiter BTA1 także może pełnić wielorakie zastosowania. Łączy się on ze słuchawkami poprzez Auracast, dzięki czemu istnieje możliwość podłączenia do niego większej ilości słuchawek oraz głośników – wystarczy, by oferowały one wsparcie dla transmisji Auracast. Przy tym, zastosowanie takiej formy łączności znacząco obniża opóźnienia sygnału, co jest przecież szczególnie ważne podczas oglądania.

Nadajnik został wyposażony w analogowe złącze Jack 3,5 mm, optyczne wejście audio oraz port HDMI ARC. Dodatkowo, można połączyć się z nim bezprzewodowo wykorzystując interfejs Bluetooth. Sprawia to, że może być on wykorzystywany bezpośrednio z telewizorem, amplitunerem, konsolą, jak i nawet smartfonem.

Sennheiser RS 275 (fot. Sennheiser)

Cena i dostępność Sennheiser RS 275

Słuchawki Sennheiser RS 275 – przynajmniej na razie – będą dostępne na rynkach zagranicznych. Przedsprzedaż ruszy 3 lutego, a wysyłka zamówień i regularna sprzedaż – 17 lutego.

Cena całego zestawu Sennheiser RS 275 została ustalona na 299,95 dolarów (około 1070 złotych), z kolei sam transmiter BTA1 będzie można kupić za 129,95 dolarów (~465 złotych).

Na ten moment nie mamy jeszcze żadnych pewnych informacji odnośnie dostępności omawianego sprzętu w naszym kraju.