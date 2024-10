Epic Games szykuje straszny duet darmowych gier na Halloween

Tokio pełne nadprzyrodzonych istot i polowanie na czarownice ze znajomymi. Wszystko wskazuje na to, że zbliżające się darmówki od Epic Games pomogą Wam wkręcić się w halloweenowy nastrój.

Co na dziś w Epic Games?

Żeby nie było, że wybiegam aż tak bardzo w przyszłość, przypomnę wszystkim, co Epic przygotował w tym tygodniu. Jeżeli podobało Wam się Overcooked czy Human: Fall Flat, ale szukacie czegoś spokojniejszego, to Moving Out może okazać się dla Was świetnym tytułem do wypróbowania.

Waszym zadaniem w grze jest przygotowanie domu do przeprowadzki. W tym celu musicie wynieść wyznaczone przedmioty i załadować je do samochodu. Domyślacie się, że zamiast symulatora pakowania tostera, lepiej jest załadować go kopniakiem na pakę, aby zmieścić się w czasie. Tytuł możecie ogrywać zarówno samotnie, jak i w kooperacji.

Moving Out przypiszecie do swojego konta w Epic Games do 31 października do godz. 16:00

Witch It i Ghostwire: Tokyo za darmo

Ci, którzy kochają gry osadzone w japońskich klimatach, pewnie wiedzą wszystko o Ghostwire: Tokyo. Dla niewtajemniczonych – tytuł Tango Gameworks rzuca graczy prosto do stolicy Japonii. Zamiast jednak oglądać skrzyżowanie Shibuya w godzinach szczytu i podziwiać widoki z Tokyo Tower, musicie rozwikłać tajemnicę zniknięcia mieszkańców z ulic metropolii.

Gra została całkiem ciepło przyjęta, co potwierdzają zarówno agregaty pokroju Metacritic, jak i oceny graczy widoczne na platformach cyfrowych. Tytuł zyskał nieco blasku po premierze aktualizacji „Pajęcza Nić” z kwietnia 2023 roku, która dodała kilka misji pobocznych, usprawniła tryb zdjęć czy dorzuciła do gry całkiem nowy tryb inspirowany gatunkiem roguelite.

Witch It! to zgoła odmienna propozycja od Ghostwire. Zamiast strachliwej atmosfery pełnej duchów mamy nieco luźniejsze podejście do tematu wiedźm i polowań na czarownice. Gra nastawiona jest także na rozgrywkę po sieci, a zamiast fotorealizmu mamy kreskówką i kolorową grafikę.

Czym dokładnie zajmują się gracze w Witch It? Do wyboru jest kilka trybów: zabawa w chowanego, gdzie wiedźmy unikają łowców, wraz z szybszą odmianą, gdzie wiedźmy po złapaniu dołączają do drużyny przeciwnej. Oprócz tego jest także tryb z wyłączonymi umiejętnościami przypominający grę w berka i wyzwanie 2v2, gdzie wiedźmy muszą napełnić kociołek konkretnymi przedmiotami przed upływem czasu.

Ghostwire: Tokyo i Witch It! będą dostępne za darmo w Epic Games od 31 października do 7 listopada 2024 roku. Pamiętajcie, żeby kupić sobie na weekend paczkę chrupek Monster Munch i uszykować dyniowe Latte. 👻