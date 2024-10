Nowy, tani Samsung trafi do sprzedaży w listopadzie

Nie samymi flagowcami Samsung żyje. W ofercie producenta nie brakuje też modeli z niższych półek. Do portfolio koreańskiej marki dołączył kolejny budżetowiec, który trafi do sprzedaży już w przyszłym miesiącu.

Nowy, tani smartfon Samsunga w sprzedaży od listopada

Francuski oddział producenta z Korei Południowej ogłosił premierę smartfona Galaxy A16 5G i Galaxy A16 bez żadnego dopisku, co wskazuje, że nie obsługuje on sieci 5G. O ile pierwszy z ww. modeli trafił już do sprzedaży, także w Polsce (o czym za chwilę), o tyle drugi zacznie być dostępny dopiero od listopada 2024 roku.

W tym przypadku Koreańczycy poszli po linii najmniejszego oporu, ponieważ oba urządzenia mają identyczną specyfikację techniczną, a jedyną różnicą jest obsługa sieci 5G lub brak wsparcia dla niej, co oznacza zastosowanie różnych procesorów. Firma nie podaje jednak, jaki SoC ma smartfon Samsung Galaxy A16 (4G), ale mówi się, że MediaTek Helio G99.

Nie ukrywa natomiast, że urządzenie wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i cieńszymi ramkami niż w Galaxy A15 i Galaxy A15 5G – górna ma 1,99 mm, a boczne 2,19 mm (w poprzedniku jest to odpowiednio 2,25 mm i 2,51 mm).

Samsung Galaxy A16 zaoferuje również 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności nawet 1 TB, a także cztery aparaty: 13 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix + 5 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi przy fotografiach z efektem rozmazanego tła na tyle.

Na wyposażeniu tego modelu, który ma grubość 7,9 mm i cechuje się odpornością na pył i wodę zgodną z klasą IP54, znajduje się też akumulator o pojemności 5000 mAh i system Android 14. Tutaj warto podkreślić, że smartfon Samsung Galaxy A16 otrzyma 6 aktualizacji Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez 6 lat.

Francuski oddział koreańskiej marki podaje, że urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od listopada w trzech wersjach kolorystycznych z matowym wykończeniem: szarej, zielonej i ciemnoniebieskiej (choć na renderze wygląda ona na czarną). Cena nie została podana, ale cena powinna być niższa niż cena wersji z modemem 5G.

Smartfon Samsung Galaxy A16 5G dostępny w Polsce. Jaka cena?

Wariant z 5G jest już dostępny we Francji, gdzie kosztuje 249 euro, co jest równowartością około 1070 złotych. W Polsce również można go już kupić – operator T-Mobile sprzedaje go za 999 złotych, czyli taniej niż Francuzi.