Korzystasz z mObywatela? Mamy dobrą i złą wiadomość

Aplikacja mObywatel na stałe zagościła w smartfonach milionów mieszkańców Polski. Ministerstwo Cyfryzacji ma dwie wiadomości dla osób, które są w tym gronie – jedną dobrą i jedną złą.

Legitymacja inżyniera budownictwa w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel pozwala przechować cyfrowe wersje coraz większej liczby dokumentów, poświadczających uprawnienia zawodowe, m.in. legitymację radcy prawnego i aplikanta radcowskiego, Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Prawo Wykonywania Zawodu Położnej oraz Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza (PWZL) i Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty (PWZLD).

Teraz do tego coraz liczniejszego grona dołącza legitymacja inżyniera budownictwa. W Polsce bowiem zawód inżyniera budownictwa jest tzw. zawodem regulowanym, co oznacza, że trzeba mieć określone kwalifikacje, aby go wykonywać. Potwierdzeniem ich posiadania jest właśnie legitymacja inżyniera budownictwa.

Jest ona wydawana przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Od teraz posiadacze fizycznej wersji legitymacji mogą wygenerować jej cyfrowy duplikat w aplikacji mObywatel. Będzie on miał taką samą moc, tzn. pozwoli potwierdzić uprawnienia zawodowe. Ponadto dzięki temu jej właściciele w każdej chwili sprawdzą termin ważności dokumentu i polisy OC, która jest wymagana w przypadku inżynierów budownictwa, pełniących samodzielne funkcje techniczne.

Jak wygenerować legitymację inżyniera budownictwa w aplikacji mObywatel?

Oczywiście mogą to zrobić wyłącznie osoby, które do tej pory posiadały fizyczną wersję legitymacji, wydaną przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto trzeba posiadać wersję aplikacji mObywatel o numerze 4.44, która została już udostępniona w sklepach Google Play i Apple App Store.

Aby wygenerować cyfrową legitymację inżyniera budownictwa, należy przejść do zakładki Dokumenty dostępnej na ekranie głównym, a następnie dotknąć Dodaj dokument i z listy wybrać Legitymacja inżyniera budownictwa. Będzie ona zawierała takie informacje, jak imię i nazwisko oraz numer PESEL i numer ewidencyjny.

Aplikacja mObywatel przestanie działać

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało również, że od godziny 22:00 dnia 28 października (poniedziałek) do godziny 1:00 dnia 29 października 2024 roku (wtorek) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do aplikacji mObywatel. Jest to związane z planowanymi pracami technicznymi. W tym czasie warto więc mieć na wszelki wypadek fizyczne wersje dokumentów przy sobie.