Nowy smartfon Oppo ma rzadko akcentowane zalety

Nowy smartfon Oppo A3x nie imponuje specyfikacją. W jego przypadku producent postanowił skupić się na elementach, które niezbyt często są podkreślane w materiałach promocyjnych (lub nawet w ogóle).

Smartfon Oppo A3x promuje się w nietypowy sposób

Najczęściej w materiałach promocyjnych producenci eksponują parametry wyświetlacza i aparatów oraz szczegóły dotyczące wydajności, zapewnianej przez procesor i pamięć operacyjną. W przypadku Oppo A3x Chińczycy robią to dość oszczędnie, ponieważ nie ma wielu powodów do chwalenia się.

Jednocześnie firma mocno akcentuje elementy, które najczęściej są pomijane przez większość producentów. I tak dowiadujemy się, że Oppo A3x oferuje funkcję Extra Audible, która pozwala zwiększyć poziom głośności do nawet 300%, a także Turbo Torch, dzięki której z kolei można zwiększyć jasność latarki do 200%.

Oppo A3x (źródło: Oppo)

Oprócz tego Chińczycy deklarują, że smartfon będzie działał płynnie przez 36 miesięcy, a po czterech latach akumulator (o pojemności 5100 mAh) zachowa minimum 80% pierwotnej pojemności. Ponadto urządzenie cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia (spełnia kryteria militarnego standardu MIL-STD-810H) oraz wodę (można je obsługiwać mokrymi rękami i w sytuacji, gdy na ekranie są krople wody).

Oppo A3x – specyfikacja nie imponuje

Parametry techniczne nie są imponujące, lecz model ten mimo wszystko ma kilka mocnych stron. Pierwszy to ekran (LCD) o jasności 1000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, który cechuje się przekątną 6,67 cala i jednocześnie rozdzielczością tylko HD+ 1604×720 pikseli (264 ppi).

Urządzenie można też ładować przewodowo z mocą 45 W, dzięki czemu naładowanie akumulatora do 50% ma zająć 30 minut. Może również zaoferować do 8 GB RAM LPDDR4X 2133 MHz i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, aczkolwiek producent zdecydował się na przestarzałe kości eMMC 5.1.

Oppo A3x (źródło: Oppo)

Ponadto na pokładzie znajdują się procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (bez modemu 5G), aparaty 8 Mpix (na tyle) i 5 Mpix (na przodzie), czytnik linii papilarnych, slot na kartę microSD, dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką ColorOS 14, ma wymiary 165,77×76,08×7,68 mm i waży 186 gramów.

Oppo A3x – cena przynajmniej jest niska

Choć specyfikacja niekoniecznie przekonuje do zakupu, to z powodzeniem może to zrobić cena. Oppo A3x kosztuje bowiem w Indiach od 8999 do 9999 rupii (równowartość około 430 i 480 złotych), odpowiednio za wersję 4/64 GB i 4/128 GB. Smartfon widnieje również na globalnej stronie firmy, co wskazuje, że będzie dostępny także w innych krajach.