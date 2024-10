Smartfony Google Pixel staniały, nie tylko te z serii Pixel 9

Smartfony z serii Google Pixel 9 cieszą się zaskakująco dużą popularnością wśród klientów w Polsce. Kolejne obniżki cen niewątpliwie temu sprzyjają. Teraz po raz kolejny można je kupić w obniżonych cenach i nie tylko je.

Smartfony Google Pixel w niższych cenach

Na początku października Play „pozamiatał”, ponieważ obniżył ceny smartfonów z serii Pixel 9 do wręcz niewiarygodnie niskich poziomów. Nic dziwnego, że rozeszły się one niczym świeże bułeczki. Taka okazja prawdopodobnie nieprędko się powtórzy, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda – jeśli czekaliście na kolejną obniżkę ceny, to właśnie zdecydował się na nią sklep Media Expert, który jest jedynym oficjalnym dystrybutorem urządzeń Google wśród marketów z elektroniką.

Aktualne ceny smartfonów Google Pixel w oficjalnej polskiej dystrybucji:

Google Pixel 8a 8/128 GB – 1849 złotych 8/256 GB – 2149,99 złotych

Pixel 8 8/128 GB – 2299 złotych 8/256 GB – 2599,99 złotych

Pixel 8 Pro 8/128 GB – 2999 złotych

Google Pixel 9 12/128 GB – 3499 złotych 12/256 GB – 3949,99 złotych

Pixel 9 Pro 16/128 GB – 4299 złotych 16/256 GB – 4699 złotych 16/512 GB – 5299 złotych

Google Pixel 9 Pro XL 16/128 GB – 4699 złotych 16/256 GB – 5099 złotych 16/512 GB – 5699 złotych



Kupując smartfon Google Pixel, otrzymacie dodatkowo 50 złotych za każde wydane 500 złotych na kolejne zakupy w sklepie Media Expert.

Smartfony Google Pixel w Media Expert

Smartfon Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL możesz kupić jeszcze taniej

Równocześnie w sklepie Media Expert trwa promocja, w ramach której możecie zyskać 650 złotych rabatu na Pixela 9 lub 850 złotych na Pixela 9 Pro i Pixela 9 Pro XL. Aby go otrzymać, należy odsprzedaż swój stary smartfon. Musi on jednak być warty co najmniej 50 złotych, inaczej nie zostanie przyjęty.

Z odkupu można skorzystać wyłącznie w sklepie stacjonarnym – możecie zamówić smartfon online, ale musicie wybrać opcję odbioru i płatności w sklepie fizycznym. Wspomniane 650 lub 850 złotych zostanie odjęte od ceny nowego Pixela, a do tego otrzymacie pieniądze za odsprzedawany sprzęt.

Uwzględniając tę promocję, nabędziecie smartfon z serii Pixel 9 w podobnej cenie jak na początku miesiąca w Play lub nawet taniej.

Regulamin promocji (PDF)