Samsung Galaxy A35 już nikogo nie zaskoczy

Samsung nieszczególnie umie/jest w stanie utrzymać w ścisłej tajemnicy swoje nowe smartfony aż do ich rynkowej premiery. Najczęściej dowiadujemy się wszystkiego na ich temat na długo przed oficjalnym debiutem. Nadchodzący Galaxy A35 nie jest wyjątkiem.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A35 jak na tacy

Dopiero co poznaliśmy szczegółową specyfikację i ceny Galaxy A55, a do sieci już wyciekła lista parametrów modelu Galaxy A35, który – jak się spodziewamy – zadebiutuje jednocześnie z następcą Galaxy A54 5G. Dzięki temu wiemy już, co zaoferuje i ile będzie kosztował nowy smartfon producenta z Korei Południowej.

Na przodzie Galaxy A35 znajdzie się wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2380×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i okrągłym otworem w górnej części, w którym producent umieści 13 Mpix aparat z przysłoną f/2.2 do selfie i rozmów wideo. Na tyle z kolei mamy spodziewać się trzech aparatów: głównego 50 Mpix (f/1.8), 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Źródło: Evan Blass | Twitter

We wnętrzu Galaxy A35 znajdą się z kolei procesor Exynos 1380 oraz od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji). Tę ostatnią będzie się dało rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W.

Ponadto wiemy, że Galaxy A35 będzie miał wymiary 161,7x78x8,2 mm i ważył 209 gramów, a do tego pochwali się certyfikatem IP67.

Cena smartfona Samsung Galaxy A35 też została ujawniona

Według przedpremierowych informacji, Galaxy A35 z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej ma kosztować w Europie od 389 euro (równowartość ~1680 złotych), a w wersji z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci od 459 euro (~1980 złotych). W zależności od rynku cena może się jednak różnić o ~20 euro (~90 złotych).

Dla przypomnienia, Galaxy A34 5G 6/128 GB kosztował na start w Polsce 1899 złotych. Galaxy A35 będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac i Awesome Navy.