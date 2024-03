Xiaomi prezentuje 2 hulajnogi. Oto nowa generacja

Nowe hulajnogi elektryczne marki Xiaomi zostały oficjalnie zaprezentowane na stronie producenta. Odświeżona linia nie ma w nazwie piątki, zamiast tego pozostawiono czwórkę, do której dopisano (2. gen). Pomimo tego mówimy o całkiem dużych zmianach – szczególnie w kontekście modelu Pro.

Firma Xiaomi zaprezentowała kolejne dwie hulajnogi elektryczne. Po przedstawionych niedawno modelach Electric Scooter 4 Pro Plus oraz Electric Scooter 4 Pro Max, nadszedł czas na powitanie zupełnie nowej generacji pojazdów. Oto ona.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2. gen) – większa moc i większy zasięg

Pierwszą z nowości jest Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2. gen). Następca modelu 4 Pro z 2022 roku (na którym bazują dwa przed momentem wymienione pojazdy) przynosi sporo ulepszeń, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że od premiery minęło niewiele ponad 18 miesięcy.

Przede wszystkim reprezentant drugiej generacji ma mocniejszy silnik – jego moc znamionowa wzrosła z 350 do 400 W, a szczytowa – z 700 aż do 1000 W. Jazda na tej hulajnodze powinna więc być bardziej dynamiczna i możliwe jest wjeżdżanie pod większe wzniesienia (do 22° vs 20°). Prędkość maksymalna jednak niezmiennie jest ograniczona do 25 km/h (w Polsce i tak nie można poruszać się takim pojazdem szybciej niż 20 km/h).

Nowy model ma również nieco większy akumulator (468 Wh), dzięki czemu jedno ładowanie do pełna pozwoli przejechać o 15 km więcej (konkretnie maksymalny zasięg wynosi 60 km). Stan naładowania – obok aktualnej prędkości i kierunkowskazów – wyświetlany jest na ekranie zintegrowanym z kierownicą. Dopełnieniem całości są szersze opony (60 mm), ale wszystko to niestety odbija się na wadze hulajnogi, która z 16,5 kg wzrosła do 19 kg.

Jest też tańsza hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. gen)

Równocześnie z wersją Pro zaprezentowana została hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. gen). W przypadku tego modelu mówimy o nieco mniejszej aktualizacji, choć nadal jest to krok naprzód. Zasięg został zwiększony z 20 do 25 km, a mimo że znamionowa moc silnika jest taka sama jak w pierwszej generacji (300 W), to już maksymalna wzrosła z 390 do 600 W.

Nowa hulajnoga jest też minimalnie cięższa od swojej poprzedniczki (zamiast 15,6 waży 16,2 kg). Poza tym niezmiennie można liczyć na 10-calowe opony pneumatyczne, hamulce bębnowe i E-ABS oraz prędkościomierz zintegrowany z kierownicą.

Niestety, pomimo wielu szczegółów podanych na stronie, cena nie została ujawniona ani dla tego modelu, ani dla Electric Scooter 4 Pro (2. gen).