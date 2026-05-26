Ten smartfon chce się dotykać. Jest naprawdę „hot”

Większość smartfonów – jeśli już – wywołuje efekt wow tylko na początku, a później obcowanie z nimi powszednieje. W tym przypadku może być jednak inaczej. Słowo „hot” w nazwie tego modelu idealnie do niego pasuje.

Nowy smartfon Infinix Hot 70 oferuje niecodzienne rozwiązania, które mogą przekonać do zakupu

Najnowszy smartfon marki występuje w aż sześciu wersjach wykończeniowych, jednak zdecydowanie najciekawsza jest ta o nazwie Thermo Orange, ponieważ reaguje ona na temperaturę. Standardowo jest ciemnopomarańczowa, ale przy wyższej temperaturze zmienia kolor na jaśniejszy i przy 65℃ jest już całkowicie jasnopomarańczowa. Obserwowanie tego może sprawić frajdę, choć gwoli formalności trzeba wspomnieć, że podobne rozwiązanie było dostępne również m.in. w Vivo V23 5G (którego dało się kupić w Polsce).

To jednak niejedyny „bajer”, którym smartfon Infinix Hot 70 może przekonać do zakupu. Producent zastosował bowiem w nim akumulator o pojemności 6000 mAh, który potrafi „sam się naprawić” – konkretniej po 200 cyklach przywracany jest 1% kondycji baterii. Maksymalna obsługiwana moc to 45 W. Wspierane jest też ładowanie zwrotne o mocy 10 W.

Ponadto smartfon Infinix Hot 70 umożliwia kontynowanie rozpoczętej rozmowy głosowej (na odległość nawet 1,5 km) w sytuacji, gdy użytkownik nagle straci dostęp do sieci, aczkolwiek producent nie precyzuje, w jaki sposób działa to rozwiązanie.

Pozostała specyfikacja Infinix Hot 70 nie jest już tak imponująca

Choć wymienione powyżej rozwiązania jak najbardziej mogą skłonić do zakupu tego modelu, to klienci muszą mieć świadomość również jego pozostałej specyfikacji technicznej. A ta jest – w dużej części przeciętna. Smartfon Infinix Hot 70 został bowiem wyposażony w procesor MediaTek Helio G100 Ultimate 2,2 GHz (6 nm) oraz maksymalnie 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2.

Infinix Hot 70 (źródło: Infinix)

Na pokładzie jest też 6,78-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości HD+ 1576×720 pikseli i jasności do 700 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz dwa aparaty: 50 Mpix (f/1.85) na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie. Oprócz tego smartfon Infinix Hot 70 oferuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych na boku, radio FM, moduł NFC, pilot na podczerwień i odporność klasy IP65.

Warto na koniec wspomnieć, że fabrycznie zainstalowany jest system Android 16 z nakładką XOS 16 i producent obiecuje 3 aktualizacje Androida oraz aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat.

Na tę chwilę nowy smartfon Infinix Hot 70 jest sprzedawany w Indonezji, gdzie kosztuje od 2199000 rupii (równowartość około 450 złotych) za wersję 4/128 GB. Dziś nie wiadomo, czy trafi do sprzedaży w Polsce jak Infinix Note Edge (który kosztował na start 1399 złotych).