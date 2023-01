Design rodem z Galaxy S23 i budżetowe podzespoły. Taki będzie Samsung Galaxy A24

Samsung pracuje nad nowym, budżetowym smartfonem, który ma zastąpić Galaxy A23. W sieci pojawiły się rendery oraz pierwsze informacje dotyczące specyfikacji Galaxy A24. Design wypracowany dla serii Galaxy S23 najwyraźniej bardzo spodobał się producentowi, skoro chce go stosować nawet w budżetowych smartfonach.

Design, czyli gdzieś to już widziałem

Południowokoreański producent na dobre zabrał się do odświeżenia smartfonów z serii Galaxy A. Całkiem niedawno w sieci pojawiły się grafiki przedstawiające Samsunga Galaxy A34, a teraz ta sama sytuacja dotyczy innego, budżetowego smartfona producenta. Tym razem mowa o modelu Galaxy A24.

W sieci pojawiły się rendery, na których opisywany smartfon pokazywany jest w 360 stopniach. Opublikował je serwis The Tech Outlook. Co prawda nie jest aż tak kolorowo jak w przypadku modelu Galaxy A34, ale nowy budżetowiec Samsunga będzie występować w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, ciemnoczerwonej, jasnozielonej oraz srebrnej. Nie są to jednak jednolite kolorowe obudowy. Grafiki potwierdzają, że Samsung zastosuje materiał, dzięki któremu użytkownicy uzyskają efekt mieniących się kolorów.

Render Samsung Galaxy A24 (źródło: The Tech Outlook)

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że Samsung Galaxy A24, a przynajmniej jego tylny panel bardzo przypomina swoim designem flagowe smartfony producenta z serii Galaxy S23. Dokładnie tak samo jest w przypadku wspomnianego już wcześniej Galaxy A34. Smartfony zostaną wyposażone w trzy obiektywy aparatów, ułożone jeden pod drugim. Obok nich, po prawej stronie znajdzie się lampa błyskowa. Wygląda na to, że nowy design bardzo podoba się producentowi, skoro już kolejne swoje urządzenie „formatuje” właśnie w taki sposób.

Rendery Samsung Galaxy A24 (źródło: The Tech Outlook)

Samsung Galaxy A24 – co wiemy o specyfikacji?

O specyfikacji samego smartfona wiemy już sporo, ale nadal brakuje wielu informacji. W bazie Geekbench do tej pory pojawiła się wersja Galaxy A24 z 4 GB RAM na pokładzie. Można podejrzewać, że nie będzie to jedyny wariant tego urządzenia, ponieważ jego poprzednik, czyli Galaxy A23, jest dostępny w kilku konfiguracjach. Oprócz ilości RAM wiadomo już, że nowy Samsung będzie napędzany przez chipset MediaTek Helio G99 4G.

Z bazy benchmarku można wyczytać ponadto, że smartfon będzie pracował na Androidzie 13. Samsung Galaxy A24 z 4 GB RAM w teście Single-Core wykręcił wynik 561, natomiast wynik osiągnięty podczas pracy wielu rdzeni wyniósł 1947.

Czego jeszcze można spodziewać się po tym modelu? Przedpremierowe doniesienia mówią, że producent wyposaży ten smartfon w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2340×1080 pikseli). Jeśli zaś chodzi o konfigurację aparatów, to przewiduje się, że Galaxy A24 zaoferuje użytkownikom 48 Mpix aparat główny, 8 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem, 2 Mpix czujnik głębi oraz 16 Mpix aparat do selfie. Całość podzespołów ma być zasilana przez akumulator o pojemności 4000 mAh.

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat daty premiery Samsunga Galaxy A24. Nie ma również doniesień o tym, czy powstanie wersja tego smartfona wyposażona w model 5G, jak to miało miejsce w przypadku jego poprzednika.