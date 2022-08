Patrząc na tego Samsunga można pomyśleć, że to iPhone

Samsung nie musi uciekać się do kopiowania smartfonów Apple, ponieważ i bez tego jest największym producentem tych urządzeń. W przypadku tego nowego modelu trudno jednak nie dopatrzeć się podobieństwa do iPhone’a.

Ten Samsung przypomina iPhone’a

Samsung jako jeden z nielicznych nie zdecydował się porwać modzie na notcha, która zdominowała smartfony z Androidem po premierze iPhone’a X. I chociaż producent z Korei Południowej nie unika innych rodzajów wycięć w ekranach, to projektuje swoje Galaxy w (większości) oryginalny sposób – trudno mu zarzucić kopiowanie Apple.

W przypadku Galaxy A23e sytuacja wygląda jednak inaczej. W sieci pojawiły się bowiem przedpremierowe rendery tego modelu i nie sposób nie odnieść wrażenia, że smartfon przypomina iPhone’a SE. Oczywiście nie jest to kalka 1:1, lecz mimo wszystko nietrudno dopatrzyć się podobieństwa, szczególnie w tej białej wersji kolorystycznej.

Galaxy A23e (źródło: Pricebaba)

Trzeba jednak jednocześnie zauważyć, że taki design nie jest niczym nowym w branży, bo podobnie zaprojektowana jest też Sony Xperia Ace III, aczkolwiek mimo wszystko w przypadku Galaxy A23e wrażenie podobieństwa jest zdecydowanie mocniejsze. Nie będzie to bowiem ani pierwszy, ani z pewnością ostatni model z jednym aparatem na panelu tylnym (zob. vivo Y02s), lecz faktem jest, że w większości przypadków producenci są bardziej pomysłowi, jeśli chodzi o obszar panelu tylnego z aparatem (zob. realme narzo 50i Prime). Możemy jedynie się domyślać, czy to „przypadek”, czy celowa strategia – pozostawiamy to do Waszej własnej oceny.

Co zaoferuje Galaxy A23e? (specyfikacja)

Pełna lista parametrów nadchodzącego smartfona nie jest znana. Wiadomo jednak, że zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej (zaledwie!) 5,8 cala – to zaskakująca mała wielkość jak na Galaxy. Dzięki temu będzie miał całkiem kompaktowe wymiary – 149,8×70,7×8,9 mm. Dla porównania, iPhone SE 2022 mierzy 138,4×67,3×7,3 mm, a zatem jest niewiele mniejszy. Patrząc z tej perspektywy, podobieństwo wizualne wydaje się „dziwnie podejrzane”.

Ponadto wiemy, że na pokładzie Galaxy A23e znajdą się czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz slot na kartę microSD i dwa miejsca na karty SIM. Smartfon fabrycznie będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI.

Na tę chwilę nie wiadomo, w których krajach będzie dostępny Galaxy A23e. Czekamy jednak na jego premierę, aby zobaczyć, jak wygląda na grafikach promocyjnych od producenta i na żywo – może w rzeczywistości nie okaże się taki iphone’opodobny.