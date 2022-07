Nowy, tani smartfon realme wkracza na rynek. Czy warto się na niego skusić?

Najnowsze urządzenie realme ma szansę nieco namieszać w kategorii bardzo tanich smartfonów. Model narzo 50i Prime wygląda świetnie i może zainteresować osoby poszukujące przystępnego cenowo sprzętu. Wątpię jednak, aby świetny wygląd wynagrodził klientom bardzo słabą specyfikację urządzenia.

Co oferuje realme narzo 50i Prime?

Nowe urządzenie w ofercie realme to jeden z najcieńszych i najlżejszych smartfonów w tej półce cenowej. Cechuje się on grubością 8,5 mm oraz wagą 182 gramów, co w połączeniu z estetycznym wzornictwem może sprawić, że część klientów zapomni o jego przeciętnej specyfikacji.

Model narzo 50i Prime napędza bowiem ośmiordzeniowy procesor Unisoc T612, który został wykonany w procesie technologicznym 12 nm i oferuje maksymalne taktowanie na poziomie 1,82 GHz. Układ graficzny zastosowany w tej jednostce to Mali-G57 MP1, a całość wspierają 3 lub 4 GB RAM i 32 lub 64 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2. Na swojej stronie realme chwali się, że w AnTuTu sprzęt uzyskał wynik 209832 pkt.

fot. realme

Z tyłu smartfona znalazł się pojedynczy aparat 8 Mpix, który według zapewnień producenta został wsparty algorytmami sztucznej inteligencji. Ma on przysłonę f/2.0 i czterokrotny zoom cyfrowy. Aplikacja aparatu posiada m.in. funkcję upiększania twarzy, tryb portretowy czy tryb nocny. realme narzo 50i Prime jest w stanie nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę.

Z przodu natomiast umieszczono kamerkę do selfie o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2. Znalazła się ona w wycięciu w kształcie łezki pośrodku 6,5-calowego wyświetlacza LCD o rozdzielczości HD+ i jasności maksymalnej na poziomie 400 nitów.

Całość uzupełnia modem 4G z Dual SIM, jednozakresowy moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n oraz Bluetooth 5.0. Smartfon realme narzo 50i Prime zasila akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem ładowania 10 W (które to producent nazywa „szybkim”). To jednak nie koniec absurdów, gdyż nowy smartfon wyposażono w archaiczne gniazdo microUSB zamiast złącza USB-C. Tej wady raczej nie zrekompensuje nawet obecność wyjścia słuchawkowego 3,5 mm.

Nowe urządzenie z serii narzo działa pod kontrolą dość starego już Androida 11 z odchudzoną nakładką realme UI R Edition. W zestawie ze smartfonem nie znajdziemy też ładowarki – ta trafi do pudełek tylko w Bangladeszu, Indiach i Rosji.

Dostępność i cena

Model narzo 50i Prime jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Na razie na rynek trafiła wyłącznie zielona wersja kolorystyczna w wariancie 4/64 GB, którą można nabyć w wybranych sieciach sklepów oraz na stronach sklep-realme.pl i realmeshop.pl za 699 zł.

Wkrótce do sklepów internetowych producenta trafi również niebieska wersja kolorystyczna w słabszej konfiguracji 3/32 GB. Będzie ona dostępna w cenie 599 zł od 4 sierpnia 2022 roku.