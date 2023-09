Nowy tablet Xiaomi kosztuje tylko 700 złotych, lecz jest jedno „ale”

Redmi Pad SE zadebiutował oficjalnie w połowie sierpnia 2023 roku i teraz tak samo „po cichu” trafił do sprzedaży w Polsce. Warto jednak zwrócić na niego uwagę, ponieważ można go kupić w niskiej cenie, lecz jest jedno „ale”, o którym trzeba wiedzieć.

Co oferuje tablet Xiaomi Redmi Pad SE?

Choć jest to budżetowa propozycja, to jej specyfikacja powinna zaspokoić potrzeby użytkowników, który nie mają wygórowanych oczekiwań, choć mimo wszystko każdy powinien być świadomy jego słabszych stron. O czym tutaj mowa? Przede wszystkim o dość wolnej pamięci wewnętrznej, bo producent zastosował tutaj kości eMMC 5.1. Ponadto akumulator można ładować maksymalnie z mocą jedynie 10 W, co przy pojemności 8000 mAh zajmie sporo czasu (aczkolwiek na plus jest to, że odbywa się to za pośrednictwem złącza USB-C).

Redmi Pad SE (źródło: Xiaomi)

W przypadku Redmi Pad SE „nie powala” też rozdzielczość aparatu na przodzie, bo wynosi ona zaledwie 5 Mpix (f/2.2; 1,12 μm), aczkolwiek w tablecie służącym przede wszystkim do rozrywki nie powinno to być dyskwalifikujące. A skoro już o aparatach mowa, to od razu można wspomnieć, ze na tyle Xiaomi umieściło 8 Mpix „oczko” z przysłoną f/2.0 i pikselami wielkości 1,12 μm. Za pomocą obu aparatów można nagrywać wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę.

Redmi Pad SE powinien zapewnić też satysfakcjonującą wydajność dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz (6 nm) i RAM LPDDR4X. Ekran również cechuje się przyzwoitymi parametrami: ma przekątną 11 cali, rozdzielczość 1920×1200 pikseli (207 ppi), funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 180 Hz, jasność typową 400 nitów i współczynnik kontrastu 1500:1.

Ponadto na pokładzie Xiaomi Redmi Pad SE znajdują się cztery głośniki ze wsparciem Dolby Atmos i Hi-Res Audio oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Tablet fabrycznie ma zainstalowany system operacyjny Android 13 z nakładką MIUI Pad 14. Urządzenie mierzy 255,53×167,08×7,68 i waży 478 gramów, a jego obudowa wykonana jest ze stopu aluminium, zatem powinna być trwała.

Teraz kupisz tablet Xiaomi Redmi Pad SE w niskiej cenie

Redmi Pad SE z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej jest obecnie dostępny w oficjalnym sklepie internetowym Xiaomi za 699 złotych. To jednak promocyjna cena z okazji premiery na polskim rynku, ponieważ regularna została ustalona na 899 złotych. Urządzenie w niższej cenie możecie kupić do 17 września 2023 roku. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: szara i zielona – różowa, którą widzieliście na grafice na początku artykułu, już nie.