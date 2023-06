NFC czekają zmiany. Będzie lepiej i bardziej bezdotykowo

Każda nowa wersja Androida przynosi mniejsze lub większe poprawki systemu. Bluetooth w kolejnych edycjach jest bardziej stabilny, energooszczędny i pozwala na szybsze przesyłanie danych. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie zmiany mogą czekać standard NFC.

Pogawędka na Forum

Rynek nie zawsze musi oznaczać rywalizację i próbę wywalczenia sobie kawałka tortu. Dowodem na to jest NFC Forum, czyli zgrupowanie gigantów branży technologicznej, które wspólnymi siłami próbuje rozwijać technologię Komunikacji Bliskiego Zasięgu (Near Field Communication). Być może gdyby nie to, Google Wallet i Samsung Tap to Pay funkcjonowały by na zupełnie innych, niekompatybilnych ze sobą zasadach.

źródło: Xiaomi

Zamiast gdybania na temat przeszłości, lepiej porozmawiajmy na temat przyszłości. Forum odkryło ostatnio przed nami swoje karty w postaci planów, które sięgają aż 2028 roku. W owym dokumencie zawarto pięć kluczowych punktów, na których skupią się zrzeszone firmy.

Po pierwsze, wszyscy są zgodni do tego, że obecny limit poboru mocy jest już trochę przestarzały. Zamiana 1 W na 3 W maksymalnego poboru mocy powinna wystarczyć do zasilania małych urządzeń oraz stworzy nowe sposoby na zaadoptowanie technologii, które wcześniej nie były możliwe przez narzucony limit.

Po drugie, Forum NFC chce uczynić standard „wielozadaniowym”. Zyskałyby na tym zautomatyzowane systemy, internet rzeczy czy usługi magazynowania.

Smartfonowy terminal na odległość dzięki NFC

Po trzecie, jest plan na modernizację komunikacji typu „Device-to-Device”. Wzmocnienie tego filaru sprawiłoby, że smartfony mogłyby służyć za SoftPOS (Point-of-Sale) zarówno w zastosowaniu prywatnym, jak i biznesowym.

Po czwarte, NFC Forum chce, aby technologia była w stanie podzielić się informacją nt. składu danego urządzenia i wskazała, w jaki sposób można poddać produkt recyklingowi. Widać więc, że firmy zawarły w swoich planach dot. standardu również jakiś aspekt ekologiczny.

Ostatnia zmiana ma dotyczyć zasięgu. Obecnie limit dla połączeń NFC wynosi 5 mm. Forum jest na etapie badania możliwości zwiększenia obsługiwanej odległości cztero- a nawet sześciokrotnie. Według dokumentu, nawet skromne podbicie zasięgu (do 20 mm) sprawiłoby, że wykonywanie czynności za pomocą tej technologii będzie szybsze i łatwiejsze. NFC byłoby również o wiele wygodniejsze, gdyż ustawienie anten nie musiałoby być aż tak precyzyjne, jak teraz.

Forum daje sobie od 2 do 5 lat na zrealizowanie wszystkich planów. Każdy z tych punktów jest na innym etapie – jedne dopiero są w fazie badań, inne sprawdzają wymogi rynkowe, jeszcze inne przechodzą już wstępną specyfikację.

Trzymamy kciuki, aby zgromadzenie do którego należy m.in. Google, Apple, Samsung, Sony, Huawei czy Qualcomm wyrobiło się z planami do 2028 roku i uczyniło NFC jeszcze przyjemniejszą w użytku i bardziej wszechstronną technologią.