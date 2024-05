Samsung dołącza do wyścigu o chipsety

Ery 2-nm układów SoC możemy doczekać się szybciej niż się wydawało. I chociaż wyglądało na to, że to Apple wraz z TSMC otworzy nam do niej bramę, to teraz nowe doniesienia wskazują na to, że Samsung może się z nimi nieco pościgać.

Nowy układ Samsunga może bazować na procesie 2 nm

Choć mogłoby się wydawać, że producenci dopiero co weszli w erę 3-nm chipsetów, to już teraz głośno mówi się o układach SoC produkowanych w procesie 2 nm. Ich pionierem miał być duet firm Apple i TSMC, gdyż w 2025 roku to z inicjatywy tych firm miało na dobre ruszyć wytwarzanie takich właśnie procesorów. Okazuje się jednak, że do rywalizacji dochodzi drugi gracz: Samsung.

fot. Samsung

Według ET News firma z Korei Południowej rozpoczęła prace nad chipem o nazwie kodowej Thetis, opartym właśnie na 2-nm procesie technologicznym, a jego masowa produkcja wystartować ma już w przyszłym roku. Ma tutaj chodzić o rozwiązanie, które ostatecznie zostanie przemianowane na Exynos 2600.

Exynos 2600 zapowiada się intrygująco

Proces 2 nm nie jest jedynym powodem, dla którego układ Exynos 2600 może okazać się intrygujący. Z innych doniesień wynika bowiem, że będzie to też pierwszy chipset Samsunga wyposażony w autorski procesor graficzny (do tej pory w topowych SoC koreańskiego producenta wykorzystywane były jednostki GPU firmy AMD).

Spodziewamy się, że chipsety Exynos 2600 trafią do smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S26. Ich premiera powinna odbyć się na początku 2026 roku. Mniej więcej w tym samym czasie na rynku zadebiutuje najpewniej iPhone 17, dla którego bazą będzie 2-nm układ firm Apple i TSMC. Już za kilkanaście miesięcy możemy być zatem świadkami bezpośredniej rywalizacji.

Aktualnie topowy chipset Apple – A17 Pro montowany w serii iPhone 15 Pro – bazuje na procesie 3 nm, podczas gdy konkurenci pozostali przy 4 nm. Dotyczy to Samsunga i jego Exynosa 2400, jak również flagowych układów firm Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3) i MediaTek (Dimensity 9300+).