Procesor Apple, który trafi do iPhone’a 15 Pro, będzie prawdziwym mocarzem

Poznaliśmy nowe informacje na temat procesora Apple A17 Bionic, który trafi na pokład iPhone’a 15 Pro i 15 Pro Max. Zdecydowanie nie będzie mu brakowało mocy obliczeniowej.

Ten procesor Apple zapewni sporo mocy iPhone’om 15 Pro i 15 Pro Max

Niestety, Apple zamierza kontynuować swoją politykę i nowy procesor znajdziemy tylko w droższych modelach z linii Pro. Natomiast w podstawowych zamontowany zostanie układ o generację starszy. Szkoda tym bardziej, że Apple A17 Bionic zapowiada się naprawdę obiecująco.

Nowy procesor będzie miał maksymalną częstotliwość taktowania 3,70 GHz. Dla porównaniu układ A16, znany z iPhone’ów 14 Pro i 14 Pro Max, oferuje 3,46 GHz. Zostanie on zbudowany w 3-nanometrowym procesie litograficznym i przyniesie nie tylko skok pod względem mocy obliczeniowej, ale również poprawioną efektywność energetyczną. Mniejsze zapotrzebowanie na energię, w połączeniu z większymi akumulatorami, może przełożyć się na widocznie dłuższy czas pracy bez ładowarki.

Mówi się, że wydajność może wzrosnąć o około 10-15%, a zużycie energii spaść nawet o 30%. Jeśli zespołowi Tim Cooka uda się osiągnąć te wyniki, to jak najbardziej będzie można mówić o sporym kroku do przodu. Wiem, że niektórzy chcieliby zobaczyć poprawę wydajności o 50% lub więcej, ale w przypadku procesorów z Cupertino, które należą do jednych z najlepszych na rynku, nawet kilkunastoprocentowy skok mocy to już jest dużo.

Procesor A16 Bionic (źródło: Apple)

Procesor graficzny z dodatkowym rdzeniem

Z nowych informacji wynika jeszcze, że procesor A17 Bionic będzie składał się z 6-rdzeniowego CPU i 6-rdzeniowego GPU. Wypada tutaj wspomnieć, że poprzednik, czyli A16 Bionic, ma 6-rdzeniowe CPU i 5-rdzeniowe GPU. Można więc oczekiwać poprawy pod względem możliwości obliczeń graficznych i wydajności chociażby w grach.

Nowe iPhone’y z linii Pro mają jednak pozostać przy 6 GB RAM, tak jak modele z 2022 roku. Warto zauważyć, że wcześniejsze rewelacje wskazywały na 8 GB RAM. Najwidoczniej firma z Cupertino stwierdziła, że 6 GB RAM w drogich i topowych smartfonach to wartość w zupełności wystarczająca. Cóż, nawet jeśli teraz 6 GB RAM wystarcza, to niekoniecznie taka pamięć sprawdzi się za 2-3 lata, a od smartfonów tej firmy wymagamy dłuższej sprawności, więc dodatkowy RAM zawsze jest mile widziany.

Na potwierdzenie najnowszych informacji nie będziemy musieli długo czekać. iPhone’y 15 mają zostać pokazane już 13 września (albo dzień wcześniej, bo w przeciekach przewija się też data 12 września 2023 roku). Wówczas powinniśmy zobaczyć także nową generację Apple Watcha i niewykluczone, że również odświeżone Maki i inny sprzęt Apple.