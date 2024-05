Smartfon HMD Aura to projektowy koszmar. Ktoś nie pomyślał

Gdy patrzę na ten smartfon, przypomina mi się pewna niecenzuralna anegdota o nieudolnym projektancie. Osobie, która zaprojektowała model HMD Aura, również zabrakło wyobraźni. Coś takiego nie powinno mieć miejsca.

Tak nie powinno projektować się smartfonów

HMD Global zdecydowało się wyeliminować markę Nokia z rynku smartfonów (podobnie jak wcześniej Microsoft) i wprowadziło już kilka modeli na rynek z własnym logo na obudowie. Okazuje się, że bez żadnego anonsu do oferty firmy dołączył kolejny – HMD Aura. Gdy się jednak na niego spojrzy, trudno się temu dziwić, bo nie ma się czym chwalić.

Co prawda o gustach się nie dyskutuje, ale w 2024 roku producenci dopieszczają w najmniejszych szczegółach nawet najtańsze modele. HMD natomiast zdecydowanie potraktowało projekt najnowszego urządzenia po macoszemu, a przynajmniej na pewno go nie przemyślało.

(źródło: JB Hi-Fi)

Już nawet nie chodzi o to, że czytnik linii papilarnych znajduje się na panelu tylnym, podczas gdy dziś najczęściej montowany jest na bocznej krawędzi lub pod/za ekranem i klienci się do tego przyzwyczaili. Problemem może być jednak miejsce, w którym go ulokowano.

Skaner odcisków palców umieszczono bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z aparatów, co jest projektową katastrofą, ponieważ palec użytkownika może często lądować na aparacie zamiast na czytniku i go brudzić. Możliwe, że projektant chciał zachować symetrię, bo obok drugiego aparatu jest dioda doświetlająca, lecz pod względem praktycznym nie jest to najrozsądniejsze posunięcie.

Co oferuje i ile kosztuje HMD Aura? Specyfikacja, cena i dostępność

Mleko się jednak rozlało, choć prywatnie mam szczerą nadzieję, że będzie to jednorazowy „wypadek przy pracy” i producent nie popełni po raz kolejny takiego błędu. Urządzenie trafiło do sprzedaży w Australii, gdzie sklep JB Hi-Fi sprzedaje je za 179 tamtejszych dolarów, czyli około 470 złotych.

Aura (źródło: JB Hi-Fi)

Już sam wygląd i projekt wskazuje, że specyfikacja jest budżetowa, ale cena nie pozostawia żadnych wątpliwości. Smartfon wyposażony jest między innymi w 6,56-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej (+ microSD do 256 GB), aparaty 13 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 10 W ładowania i 3,5 mm złącze słuchawkowe. HMD Aura pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 13.