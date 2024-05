Promocja: 200 złotych dla dziecka i 100 złotych dla rodzica od Banku Pekao

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Bank Pekao przygotował specjalną promocję dla dzieciaków. Dzięki niej mogą dostać 200 złotych. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

200 złotych na Dzień Dziecka od Banku Pekao

Dzięki promocjom bankowym można w bardzo prosty sposób zarobić pieniądze – wystarczy spełnić warunki, które zwykle ograniczają się do założenia konta i wyrobienia karty oraz wykonania określonej liczby transakcji. Oczywiście każda promocja jest inna i ma inne warunki, ale przy zachowaniu dyscypliny ich spełnienie nie jest żadnym problemem (co wiem z własnego doświadczenia).

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Bank Pekao przygotował promocję, dzięki której dzieci w wieku do 17 lat mogą otrzymać 200 złotych, a do tego także promocyjne oprocentowanie (7% w skali roku przez 5 miesięcy do salda 5 tysięcy złotych) na koncie oszczędnościowym. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty? Warunki różnią się w zależności od wieku dziecka.

W przypadku dzieci do 5. roku życia wymagane jest założenie Konta Przekorzystnego i zapisanie do promocji do 1 lipca 2023 roku oraz zapewnienie salda powyżej 200 złotych na dzień 31 lipca 2024 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że takie szkraby raczej nie korzystają z bankowości internetowej i mobilnej oraz nie robią zakupów w internecie, wystarczy wpłacić ponad 200 złotych na konto i tyle.

Jeśli natomiast dziecko ma od 6 do 12 lat, jego rodzic musi założyć mu Konto Przekorzystne i konto oszczędnościowe Mój Skarb oraz wyrobić kartę Mastercard PeoPay KIDS i uruchomić aplikację PeoPay KIDS, a także zapisać swoją pociechę do promocji do 1 lipca 2024 roku. Aby spełnić warunki promocji, dziecko musi do 31 lipca 2024 roku zalogować się do aplikacji PeoPay KIDS i zapłacić co najmniej 3 razy kartą lub Blikiem.

W przypadku starszych dzieciaków, w wieku od 13 do 17 lat, wymagane jest założenie Konta Przekorzystnego z kartą do konta Mastercard Debit FX i aktywowanie aplikacji PeoPay oraz zapisanie do promocji do 1 lipca 2024 roku. Następnie nastolatek musi do 31 lipca 2024 roku zalogować się do aplikacji PeoPay i zapłacić co najmniej 3 razy kartą lub Blikiem.

W każdym przypadku po spełnieniu warunków nagroda w wysokości 200 złotych zostanie wypłacona na Konto Przekorzystne dziecka (nie rodzica!) do 31 sierpnia 2024 roku. To zatem trochę spóźniony prezent na Dzień Dziecka, ale jednak to oferta godna rozważenia.

100 złotych dla rodzica od Banku Pekao

Ta promocja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 6 do 17 lat. W przypadku dzieci, które mają do 12 lat, trzeba do 13 czerwca 2024 roku założyć Pakiet PeoPay KIDS, w skład którego wchodzą Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym oraz aplikacja PeoPay KIDS. Nastolatkom od 13 do 17 lat należy natomiast otworzyć do 13 czerwca Konto Przekorzystne z kartą debetową Mastercard Debit FX z wizerunkiem gamingowym lub muzycznym.

To jednak nie wszystko. W ciągu 30 dni od zawarcia umowy rodzic musi zapłacić co najmniej pięć razy swoją kartą Mastercard, zapisaną do programu Mastercard Bezcenne Chwile. Po spełnieniu ww. warunków otrzyma 8000 punktów, które można wymienić na przykład na dwa vouchery po 50 złotych do Allegro lub do wykorzystania na platformie Pyszne.pl.

Na koniec warto dodać jeszcze, że prowadzenie Konta Przekorzystnego i konta oszczędnościowego Mój Skarb oraz obsługa karty płatniczej są bezwarunkowo darmowe dla dzieci.

Regulamin promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom” – XXXVI edycja (PDF)