Samsung chce dać Ci 500 złotych. Sprawdź, co musisz zrobić

W kontekście świąt Bożego Narodzenia można mieć różny stosunek do obdarowywania kogoś pieniędzmi, jednak w tym przypadku raczej nikt nie powinien pogardzić pięcioma stówkami, które chce dać swoim klientom Samsung.

Pół tysiąca od Samsunga. W sam raz na Boże Narodzenie 2023

Niniejsza promocja obejmuje najnowsze smartwatche Samsunga – Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic, które mogą być bardzo fajnym pomysłem na prezent, szczególnie jeśli obdarowana osoba na co dzień korzysta ze smartfona Galaxy (gdyż wówczas będzie mogła korzystać z nieograniczonej funkcjonalności zegarka).

Dzięki tej promocji ucieszy się nie tylko obdarowana osoba, ale też obdarowująca, gdyż w jej ramach można otrzymać zwrot w kwocie 500 złotych po zakupie Galaxy Watch 6 lub Galaxy Watch 6 Classic. Aby jednak dostać z powrotem pół tysiąca złotych od producenta z Korei Południowej, trzeba spełnić kilka następujących warunków.

Jak dostać 500 złotych zwrotu po zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 albo Galaxy Watch 6 Classic?

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią smartwatch Galaxy Watch 6 lub Galaxy Watch 6 Classic w okresie od 11 do 24 grudnia 2024 roku u jednego z partnerów handlowych Samsunga. Co ważne: tym razem na ich liście znajdują się wyłącznie operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile. Nie ma na niej zaś żadnego sklepu z elektroniką.

8 Ocena

Po zakupie Galaxy Watch 6 lub Galaxy Watch 6 Classic w Orange, Play, Plusie lub T-Mobile trzeba do 31 grudnia 2023 roku wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Samsunga, w którym należy dołączyć m.in. dowód zakupu oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung przeleje zwrot w wysokości 500 złotych zwrotu na wskazane przez Was w formularzu rejestracyjnym konto bankowe (musi to być polskie konto). Na koniec dodam, że z promocji mogą skorzystać też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

„Grudniowa Promocja Cashback – kup Galaxy Watch6 lub Galaxy Watch6 Classic, zyskaj zwrot 500 zł” (PDF)