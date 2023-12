Telewizja Polsat Box na święta z fajnymi gratisami

Artykuł sponsorowany

Jeśli stoisz właśnie przed wyborem nowej oferty telewizyjnej, powinieneś zainteresować się świąteczną ofertą Polsat Box. Co to takiego, co otrzymujemy w ramach promocji i w jakiej cenie? Czas to sprawdzić.

Święta i telewizja idą w parze

Święta, choć nie są od tego, by spędzać je przed telewizorem, to jednak nierozłącznie się z nim kojarzą. A to w tle lecą koncerty kolęd, a to świąteczne hity pokroju Kevina samego w domu. Choć niektórzy z Was stwierdzą pewnie, że ten hit już Wam się przejadł, to jednak miło jest, gdy podczas świątecznych porządków czy spotkań z najmłodszymi w tle leci ta znana wszystkim historia.

Zresztą, tak jest z większą liczbą filmów świątecznych – ja zawsze ciepło myślę i chętnie zerkam na Holiday czy To właśnie miłość. Wracając jednak do Kevina – Polsat co roku w Wigilię emituje ten świąteczny hit. Jeśli nie chcecie go przegapić, jedną z opcji jest skorzystanie z trwającej oferty świątecznej Polsat Box.

Świąteczna promocja Polsat Box – co zyskujemy?

Decydując się na telewizję Polsat Box, w ramach umowy wybieramy jeden z czterech pakietów, których wielkości to: S (55 kanałów), M (77 kanałów), M Sport (83 kanały) i L (137 kanałów). Do tego, który w jakiej sytuacji warto rozważyć, przejdę w dalszej części. Tymczasem skupmy się na tym, co zyskujemy w ramach świątecznej promocji, bo trochę tego jest.

Przede wszystkim, podpisując umowę na Polsat Box w tym okresie, pakiet S mamy na pierwszy rok całkowicie bez opłat (później, czyli od trzynastego miesiąca umowy, kosztuje 30 złotych miesięcznie). Pozostałe pakiety dostępne są bez opłat przez trzy miesiące, a później kosztują, odpowiednio, 40 złotych miesięcznie w przypadku pakietu M lub 70 złotych miesięcznie w przypadku M Sport i L.

Ale to nie wszystko, bo – niezależnie od pakietu, na który się zdecydujemy – otrzymamy też dwa miesiące HBO i HBO Max w prezencie, a wybierając wariant z Disney+, roczny dostęp do tej platformy też jest za darmo (później, czyli od trzynastego miesiąca, za 37,99 złotych miesięcznie).

Łatwo obliczyć, że oszczędności – właściwie niezależnie od wybranego pakietu – są spore. A mogą być jeszcze większe, korzystając z innych usług w Plusie lub Polsat Box w ramach Programu smartDOM. Ale to już Wam wyłącznie sygnalizuję – szczegóły znajdziecie na stronie oferty.

Pakiety w Polsat Box – który dla kogo?

Pakiety, jak już wiecie, są cztery i różnią się od siebie liczbą dostępnych kanałów, przy czym to tylko baza – każdy z nich można rozbudować o pakiety premium, co zresztą zaraz Wam pokażę na sensownych (moim zdaniem) przykładach.

Coś dla rodziny

Pakiet S zawiera wszystkie kanały podstawowe i paczkę kanałów Polsat. Dzięki niemu będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie (m.in. dzięki Polsat News), z najnowszymi odcinkami ulubionych seriali z różnych stacji (w tym Polsat Seriale czy TV4) czy rozrywką (dzięki Polsat Play czy Polsat Cafe). Wśród kanałów dla dzieci znajdziemy TVP ABC i JimJam.

Zakładając, że podstawowe kanały, dostępne w pakiecie S, są dla nas wystarczające, ale zależy nam na większej liczbie treści dla dzieci, możemy dokupić dedykowany pakiet. Jego koszt to 10 złotych miesięcznie i zawiera dodatkowych trzynaście kanałów. Są to: Nickelodeon, Disney XD, Nicktoons HD, Cartoon Network HD, Disney Junior, Disney Channel HD, Nick Jr, BBC Cbeebies, DaVinci Learning, Cartoonito, MiniMini+ HD, TeleTOON+ HD i TeenNick.

Dla miłośnika sportu wybór jest oczywisty

Dla osób, które nie wyobrażają sobie spędzania wolnego czasu bez ulubionych dyscyplin sportowych, ale wolą na nie patrzeć niż uprawiać ;), powstał dedykowany pakiet M Sport. W jego ramach otrzymujemy dostęp do bardzo długiej listy kanałów sportowych:

Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD, Polsat Sport News HD, Polsat Sport Fight HD, Polsat Games, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, TVP Sport HD, Eleven Sports 1 HD, Eleven Sports 2 HD, Eleven Sports 3 HD, Eleven Sports 1 4K, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 2 i Canal+SPORT3 i 4.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim dostęp do meczów Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium), La Liga EA Sports, Serie A TIM (Eleven Sports), Ekstraklasy (Canal+SPORT3 i 4) i mnóstwa innych lig, rozgrywek siatkarskich, w tym Ligi Narodów, Pucharu Świata czy Mistrzostw Europy, jak i gal bokserskich. Oczywiście jest tego sporo więcej, bez pomijania żużla czy Wimbledonu.

W sumie pakiet M Sport zawiera aż 83 różnorodne kanały, więc jeśli znudzi Wam się sport, zawsze możecie sięgnąć po kanały z innej działki.

Jeśli jednak zależy Wam na dostępie tylko do kanałów Eleven Sports lub tylko Polsat Sport Premium, możecie je dokupić do podstawowego pakietu w cenie, odpowiednio, 10 i 20 złotych miesięcznie.

Dla fanów filmów i seriali też się coś znajdzie

Tutaj możliwości jest naprawdę sporo. Decydując się na podstawowy pakiet S, możemy dokupić kanały Cinemax za 10 złotych miesięcznie. Do pakietu M i M Sport z kolei możemy dodać sporo szerszy pakiet Filmy i Seriale za 10 złotych miesięcznie. Ten zawiera aż 18 kanałów.

Są to: AMC, AXN Black, AXN HD, AXN Spin HD, AXN White, BBC First, CBS Europa HD, ComCentral HD, Epic Drama HD, Fox Comedy HD, Fox HD, Kino HD, Kino Polska, Paramount Channel HD, Romance TV HD, Sci Fi HD, Sundance Channel HD i 13 Ulica HD.

Polsat Box dla każdego – przez internet lub satelitę

Z oferty telewizji Polsat Box skorzystać mogą osoby, mające możliwość instalacji anteny satelitarnej lub internet światłowodowy Plusa, Netii lub Orange lub wybranych operatorów ISP. Wymaga łącza o min. prędkości 8 Mb/s dla jakości HD i 25 Mb/s dla 4K. Do oferty dodawany jest nowoczesny dekoder polsat box 4K, który – dzięki funkcji DUO- umożliwia przełączanie się między technologią satelitarną i kablową IPTV (ta działa m.in. z internetem światłowodowym od Plusa, Netii lub Orange).

Z punktu widzenia typowego odbiorcy telewizji, najważniejsze jego opcje to możliwość nagrywania wybranych programów w chmurze, dzięki funkcji nPVR, zatrzymywania i cofania wybranych programów do trzech godzin z TimeShift czy wreszcie oglądanie programów od początku, co zapewnia opcja reStart. Dodatkowo warto pamiętać o CatchUP – usłudze pozwalającej na oglądanie wybranych programów nawet siedem dni od ich emisji.

Ważny jest również pilot działający na moduł Bluetooth, dzięki czemu nie musicie celować prosto w dekoder, by przełączać programy czy uruchamiać żądane funkcje.

To co, na który pakiet się decydujecie?

Materiał powstał na zlecenie Polsat Box