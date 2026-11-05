Lidl rusza na ratunek kierowcom. Z tymi produktami zima Cię nie zaskoczy

Lidl daje znać, że zima już blisko. W nowej ofercie znalazło się sporo produktów dla kierowców, które mogą uratować sytuację mimo mroźnej scenerii.

Zimowe produkty dla kierowców wkraczają do Lidla

Zima zbliża się wielkimi krokami, a część z nas już musiała walczyć ze szronem na samochodowych szybach. Pojazdy w połączeniu z mroźnymi dniami potrafią przetestować cierpliwość niejednego kierowcy – są jednak sprzęty, w które warto się zaopatrzyć przed sezonem, aby o poranku się nie zdziwić.

W nowej ofercie Lidla, która będzie obowiązywała od soboty 7 listopada 2026 roku, znajdziecie szereg akcesoriów samochodowych – część w obniżonych cenach. Jednym z takich produktów jest powerbank z funkcją rozruchu Ultimate Speed o pojemności 10000 mAh (z kablami rozruchowymi w zestawie). Jego cena bez promocji wynosi 249 złotych, jednak dzięki obniżce o 100 złotych kupicie go za 149 złotych.

Akcesoria samochodowe i do warsztatu | fot. Lidl

Sprzęt ten może być ratunkiem dla rozładowanego akumulatora – pozwoli na szybki rozruch bezpośredni z impulsem do maksymalnie 500 A, a jednocześnie sprawdzi się jako powerbank do ładowania smartfona czy tabletu.

Urządzenie jest odporne na mróz do -21ºC oraz zostało wyposażone w zintegrowaną latarkę LED z funkcją migania. Warto podkreślić, że model ten jest odpowiedni do silników benzynowych o pojemności skokowej do 4.0 litra lub diesli do maksymalnie 2.8 litra.

Powerbank z funkcją rozruchu Ultimate Speed | fot. Lidl

Lidl sprzedaje też osobno kable rozruchowe Ultimate Speed za 49,99 złotych i prostownik do ładowania akumulatora Ultimate Speed za 49,99 złotych. Ciekawym sprzętem jest też urządzenie do diagnostyki akumulatorów samochodowych Ultimate Speed, które ma pozwolić na szybką ocenę stanu akumulatora – sprzęt ten wyceniono na 99 złotych.

Ciekawym uzupełnieniem domowego warsztatu samochodowego jest hydrauliczny podnośnik o udźwigu do 5 ton Ultimate Speed za 59,99 złotych. Lidl w sprzedaży zaoferuje również przyrządy do czyszczenia szyb, plandeki na samochód, osłony termiczne na szyby, łańcuchy, pokrowce na opony czy nakładki na siedzenie.

Urządzenie do diagnostyki akumulatorów samochodowych Ultimate Speed | fot. Lidl

Akcesoria do warsztatu uzupełniają ofertę Lidla

Lidl zaoferuje też szereg produktów do domowego warsztatu. W promocji będzie dostępny odkurzacz do pracy na sucho i mokro 1200 W marki Parkside za 129 złotych (20 złotych taniej) oraz akumulatorowa lampa ręczna Parkside za 39,99 złotych (30 złotych taniej). Promocją będzie objęta też montażowa leżanka na kółkach i stołek warsztatowy 2 w 1 Parkside – za 79 złotych (20 złotych taniej) – oraz siedzisko warsztatowe na kółkach Parkside – za 69 złotych (10 złotych taniej).

Produkty będą dostępne w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie online.