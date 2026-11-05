Lidl rusza na ratunek kierowcom. Z tymi produktami zima Cię nie zaskoczy

Lidl daje znać, że zima już blisko. W nowej ofercie znalazło się sporo produktów dla kierowców, które mogą uratować sytuację mimo mroźnej scenerii.
Zimowe produkty dla kierowców wkraczają do Lidla
Zima zbliża się wielkimi krokami, a część z nas już musiała walczyć ze szronem na samochodowych szybach. Pojazdy w połączeniu z mroźnymi dniami potrafią przetestować cierpliwość niejednego kierowcy – są jednak sprzęty, w które warto się zaopatrzyć przed sezonem, aby o poranku się nie zdziwić.
W nowej ofercie Lidla, która będzie obowiązywała od soboty 7 listopada 2026 roku, znajdziecie szereg akcesoriów samochodowych – część w obniżonych cenach. Jednym z takich produktów jest powerbank z funkcją rozruchu Ultimate Speed o pojemności 10000 mAh (z kablami rozruchowymi w zestawie). Jego cena bez promocji wynosi 249 złotych, jednak dzięki obniżce o 100 złotych kupicie go za 149 złotych.
Sprzęt ten może być ratunkiem dla rozładowanego akumulatora – pozwoli na szybki rozruch bezpośredni z impulsem do maksymalnie 500 A, a jednocześnie sprawdzi się jako powerbank do ładowania smartfona czy tabletu.
Urządzenie jest odporne na mróz do -21ºC oraz zostało wyposażone w zintegrowaną latarkę LED z funkcją migania. Warto podkreślić, że model ten jest odpowiedni do silników benzynowych o pojemności skokowej do 4.0 litra lub diesli do maksymalnie 2.8 litra.
Lidl sprzedaje też osobno kable rozruchowe Ultimate Speed za 49,99 złotych i prostownik do ładowania akumulatora Ultimate Speed za 49,99 złotych. Ciekawym sprzętem jest też urządzenie do diagnostyki akumulatorów samochodowych Ultimate Speed, które ma pozwolić na szybką ocenę stanu akumulatora – sprzęt ten wyceniono na 99 złotych.
Ciekawym uzupełnieniem domowego warsztatu samochodowego jest hydrauliczny podnośnik o udźwigu do 5 ton Ultimate Speed za 59,99 złotych. Lidl w sprzedaży zaoferuje również przyrządy do czyszczenia szyb, plandeki na samochód, osłony termiczne na szyby, łańcuchy, pokrowce na opony czy nakładki na siedzenie.
Akcesoria do warsztatu uzupełniają ofertę Lidla
Lidl zaoferuje też szereg produktów do domowego warsztatu. W promocji będzie dostępny odkurzacz do pracy na sucho i mokro 1200 W marki Parkside za 129 złotych (20 złotych taniej) oraz akumulatorowa lampa ręczna Parkside za 39,99 złotych (30 złotych taniej). Promocją będzie objęta też montażowa leżanka na kółkach i stołek warsztatowy 2 w 1 Parkside – za 79 złotych (20 złotych taniej) – oraz siedzisko warsztatowe na kółkach Parkside – za 69 złotych (10 złotych taniej).
Produkty będą dostępne w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie online.