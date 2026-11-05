Bluetooth będzie szybszy. Dużo szybszy

Energooszczędna łączność Bluetooth (BLE) stanie się wkrótce zdecydowanie szybsza. Obecnie osiąga przepustowość na poziomie maksymalnie 2 Mb/s, ale dzięki kilku udoskonaleniom wartość ta zwiększy się prawie czterokrotnie – nawet do 7,5 Mb/s.

Bluetooth przyspieszy – dzięki HDT

Mówiąc krótko: możliwa będzie transmisja większej ilości danych przez Bluetooth LE w tym samym czasie, co potencjalnie przyspieszy bezprzewodowe przesyłanie plików i zwiększy możliwą do osiągnięcia jakość dźwięku. Jeśli chodzi o realne korzyści, które każdy będzie mógł odczuć, to można wspomnieć też o krótszych aktualizacjach urządzeń, takich jak smartwatche.

Tak duże przyspieszenie ma być zasługą wdrożenia technologii High Data Throughout (HDT). Wprowadza ona nową fizyczną warstwę do Bluetooth LE, zwiększając przepustowość przy równoczesnej poprawie wydajności i niezawodności połączenia bezprzewodowego. Aby to osiągnąć, łączy modulację wyższego rzędu, splotową korekcję błędów oraz ulepszenia z zakresu synchronizacji, adaptacyjnego wyboru parametrów transmisji i architektury pakietów.

HDT to tylko jedna z nowości w Bluetooth Core 7.0

HDT jest kluczowym elementem specyfikacji nowego standardu Bluetooth Core 7.0 – wersja oznaczona numerem 1.0 została opublikowana 3 listopada 2026 roku. Założenie jest takie, by przy zachowaniu pełnej kompatybilności wstecznej wykazać gotowość na nowoczesne rozwiązania i odpowiedzieć na współczesne wymagania. Ma być szybciej, wydajniej i bezpieczniej.

Poza HDT specyfikacja Bluetooth Core 7.0 to także możliwość aktualizacji parametrów aktywnego strumienia izochronicznego po jego ustanowieniu (Isochronous Parameter Update, w skrócie: IPU). Tłumacząc na nasze: pozwala to urządzeniom przełączać się pomiędzy alternatywnymi konfiguracjami bez konieczności zrywania aktualnego połączenia, czyli na optymalizację strumienia i płynne reagowanie na zmieniające się warunki.

Kolejną nowinką jest EKS (Encryption Key Schedule), czyli harmonogram kluczy szyfrujących. Umożliwia odświeżanie kluczy i ich optymalne dobieranie, co ma znaczenie w kontekście bezpieczeństwa przy połączeniu Bluetooth. W tym obszarze istotnym elementem jest też TAK (Transient Application Key), a więc klucz aplikacji przejściowej, który usprawnia szyfrowanie połączenia, a całość uzupełnia EPD (Encryption Product Debugging) – ustandaryzowany mechanizm pozwalający hostowi Bluetooth na odbieranie danych uwierzytelniających.

Kiedy pojawią się pierwsze urządzenia z Bluetooth 7.0 i HDT?

Pierwsze urządzenia kompatybilne z technologią Bluetooth 7.0 i wykorzystujące HDT mają pojawić się na rynku już na początku 2027 roku (spodziewam się, że styczniowe targi CES 2027 przyniosą co najmniej kilka zapowiedzi). Wtedy też opisywane korzyści zaczną być powolutku odczuwalne, choć na odkrycie pełnego potencjału będzie trzeba pewnie trochę poczekać.