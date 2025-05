Kiedy TikTok w końcu zostanie zbanowany? Donald Trump nie może się zdecydować

Widmo blokady wisi nad TikTokiem od ponad roku, jednak platforma wciąż nie została zbanowana, pomimo licznych zapowiedzi i deklaracji. Kiedy w końcu to się stanie? Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie może się zdecydować.

TikTok mógł zostać zbanowany już nawet 4 miesiące temu

Amerykańska administracja obawia się o bezpieczeństwo amerykańskich użytkowników TikToka, dlatego zdecydowała się zmusić jego właściciela – chińską firmę ByteDance – do sprzedania go niechińskiemu podmiotowi. Lista chętnych do zakupu TikToka jest bardzo długa – znajdują się na niej m.in. Microsoft, Oracle, Amazon i założyciel OnlyFans. Zainteresowani byli też Elon Musk i Walmart, ale zrezygnowali z takiej inwestycji.

Początkowo Amerykanie, jeszcze pod wodzą Joe Bidena, dali ByteDance 270 dni na sprzedaż TikToka z możliwością przedłużenia ostatecznego terminu o 90 dni. Mijał on 5 kwietnia 2025 roku. 4 kwietnia 2025 roku Donald Trump dał Chińczykom jednak kolejne 75 dni na znalezienie firmy, która odkupi od nich amerykańską część TikToka.

Kiedy w końcu Donald Trump zbanuje TikToka? Tego nie wie nawet on sam

Podczas gdy nowy (ponowny) prezydent Stanów Zjednoczonych w ekspresowym tempie ogłosił wprowadzenie wysokich ceł na produkty i towary sprowadzane z zagranicy, nie kwapi się tak samo do zapowiadanego zbanowania chińskiej platformy z filmami.

Aktualnym, ostatecznym terminem jest 19 czerwca 2025 roku. W programie „Meet the Press with Kristen Welker” w stacji NBC News Donald Trump przyznał jednak, że jest skłonny ponownie dać Chińczykom więcej czasu na sprzedaż amerykańskiej części platformy, aby transakcja została sfinalizowana.

Chciałbym… Chciałbym to zobaczyć zrobione. Donald Trump w programie „Meet the Press with Kristen Welker”

Donald Trump powiedział też, że TikTok jest bardzo interesujący, ale będzie chroniony. Jak jednak zauważa Reuters, senatorowie Partii Demokratycznej twierdzą, że prezydent USA nie ma podstaw prawnych do przedłużenia terminu i sugerują, że rozważana umowa nie spełniałaby wymogów prawnych.

Przymierzano się bowiem do stworzenia firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w której większościowym udziałowcem i zarządcą byliby amerykańscy inwestorzy. Po ogłoszeniu wysokich ceł na towary z Chin Państwo Środka oświadczyło jednak, że nie zaakceptuje takiej umowy.

Czy TikTok faktycznie zostanie zbanowany w Stanach Zjednoczonych?

W rozmowie prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że TikTok pomógł mu wygrać wybory, ponieważ dzięki niemu dotarł do młodych wyborców. Ponadto aplikacja ta jest bardzo popularna w USA – korzysta z niej ponad 170 milionów Amerykanów.

Zablokowanie jej na pewno negatywnie wpłynęłoby na ocenę Donalda Trumpa, która już i tak stale się pogarsza przez jego politykę celną i jej efekty. Prezydent Stanów Zjednoczonych raz po raz pokazuje też, że jest nieprzewidywalny i nigdy nie wiadomo, co zrobi. Często również więcej straszy niż faktycznie robi, traktując swoją pozycję i wpływowość jako metodę nacisku, by osiągnąć własne cele.

Chiny naturalnie stanowczo odrzucają zarzuty o nieodpowiednie chronienie oraz przetwarzanie danych amerykańskich użytkowników. Mając na uwadze aktualne relacje pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem, potencjalny ban jest jednym z wielu argumentów w rękach Amerykanów.

Widmo blokady traktują jako metodę wpływu i nacisku na Chińczyków, lecz faktyczny ban mógłby skuteczniej zmusić ich do sprzedaży części biznesu. Z drugiej strony mógłby też mocno zdenerwować chińskie władze i zniechęcić je do „ułożenia się” z Amerykanami na nowo.

Zablokowanie amerykańskim użytkownikom dostępu do platformy wydaje się zatem raczej mało realne.