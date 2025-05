Trwa Allegro Smart! Week. Wyłowiliśmy kilka mocnych promocji – taniej m.in. iPhone 16 Pro

Oficjalnie wystartowała kolejna wyprzedaż z cyklu Allegro Smart! Week. Od 5 do 19 maja 2025 roku wybrane produkty będą poważnie przecenione i choć nie znamy jeszcze wszystkich ofert, to już teraz jest z czego wybierać.

Wystartowała wyprzedaż Allegro Smart! Week

Tak jak wskazuje na to sama nazwa, festiwal cenowych okazji na Allegro jest ściśle powiązany z abonamentem Allegro Smart!. Aby do niego zachęcić, właściciel platformy ruszył z promocją, dzięki której za roczny pakiet zapłacicie o 30% mniej niż zwykle – zamiast 59,90 złotych kosztuje 39,90 złotych.

Promocyjna cena Allegro Smart! (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

To niezła cena za pakiet, dzięki któremu możecie liczyć na darmowe dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru czy nawet doręczenia kurierskie. W pierwszym przypadku minimalna wartość zamówienia wynosi 45 złotych, a w drugim – 65 złotych. Allegro Smart! to także wygodne płatności na raty – 2×0%, darmowe zwroty oraz specjalne oferty i zniżki.

Najlepsze promocje na Allegro Smart! Week

Skoro już przy tych ostatnich jesteśmy, to rzućmy szybko okiem na to, co można kupić taniej podczas majowego festiwalu Allegro Smart! Week. Wśród najlepszych ofert odnajdujemy między innymi smartfon Apple iPhone 16 Pro za 4599 złotych (zamiast 5299 złotych) w konfiguracji z 256 GB pamięci masowej. Nawet mniej pojemny wariant przeważnie jest droższy, więc to świetna okazja.

iPhone 16 Pro (fot. Apple)

A że mamy teraz czas Pierwszej Komunii, to wspomnę też słówkiem o klockach LEGO Speed Champions Ford Mustang 76920 za 74,69 złotych (zamiast 119,99 złotych) oraz zestawie startowym Ravensburger Gravitrax Race za 299 złotych (zamiast 399 złotych).

Allegro Smart! Week (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Kolejne promocje regularnie będą dołączać do festiwalu. Jeszcze dziś o 14% stanieje konsola Xbox Series S, o 23% obniży się cena 65-calowego telewizora Samsung Crystal UHD, o 7% tańszy będzie iPad 10. generacji, a o 51% – beztłuszczowa frytkownica Tefal EY8558E0. A to tylko początek…

Już teraz przejdź na stronę wyprzedaży, aby śledzić promocje na bieżąco.

