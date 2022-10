Open FM zyskuje wersję Premium. Ile za radio internetowe bez reklam?

Open FM się zmienia. W dobie wszechobecnych usług streamingu muzyki, przepełnione reklamami radio internetowe wygląda jak zabytek. I właśnie dlatego należący do Wirtualnej Polski serwis zaoferuje płatną usługę Premium.

Reklama

Open FM Premium – co to?

Jeśli jesteście boomerami, to doskonale wiecie, czym jest Open FM. To radio internetowe święciło sukcesy jeszcze zanim powstały platformy streamingu muzyki pokroju Spotify czy Apple Music (które w Polsce ostatnio podrożało). Choć Open FM mocno straciło na znaczeniu, to wciąż pozostaje najpopularniejszym radiem internetowym, nadal uruchamianym w tysiącach biur w Polsce, jako muzyka „w tle”.

Wirtualna Polska, będąca właścicielem Open FM, wprowadza spore zmiany na platformie. Nie tylko wizualne, co przełoży się na inny wygląd aplikacji radia, ale także contentowe. Wystartowało Open FM Premium.

W odróżnieniu od najróżniejszych playlist, które można znaleźć w sieci, w Open FM słuchacze dostają najlepsze stacje radiowe stworzone przez redakcję, a nie algorytmy. Nasze stacje – w przeciwieństwie do playlist – nie kończą się po kilku godzinach, nie są też trudne do wyszukania. Chcemy, żeby użytkownik Open FM odkrywał gatunki muzyczne, a nie kręcił się wyłącznie wokół czegoś, co podpowie mu algorytm na podstawie wcześniej przesłuchanych piosenek. Aleksandra Karpińska-Gugała, Head of Open FM

Open FM, poza muzyką, oferuje już treści w formie tekstowej oraz blisko 160 podcastów zewnętrznych. Ich baza będzie z miesiąca na miesiąc się powiększać.

Mało tego – WP zapowiedziało, że do obecnych już na platformie stacji zewnętrznych nadawców m.in. newonce.radio, Radia 357 i Radia Nowy Świat, ale też Radia Kampus, Radiospacji czy stacji grupy Agora (m.in. TOK FM, Złote Przeboje) – dołączą wkrótce stacje Grupy RMF: RMF Classic oraz RMF24. Za pośrednictwem Open FM wciąż będzie można słuchać WP Radia, będącego połączeniem informacji z serwisów Wirtualnej Polski z muzyką.

Płatna subskrypcja oferuje zatem dostęp do stacji muzycznych i podcastów bez reklam. Niektóre z nich będą dostępne wyłącznie dla abonentów. Oprócz tego pakiet umożliwia usunięcie banerów reklamowych w serwisie Open FM.

Płatne radio internetowe

Ile kosztuje taka przyjemność? WP pozwala testować usługę przez 7 dni bez ponoszenia kosztów. Później opłata wynosić będzie 6,99 złotych/miesiąc. Jeśli zdecydujemy się na opłatę roczną, to wyniesie ona 55,99 złotych.

Istnieje też inna opcja: można połączyć plan Open FM Premium z ofertą WP Pilot. Wtedy dostaniemy do tego dodatkowo 50 kanałów na żywo za łączną opłatę 24,99 złotych/miesiąc lub 100 kanałów za 59,99 złotych miesięcznie.

Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do słuchania radia internetowego, pozbycie się z niego reklam za 7 złotych w skali miesiąca wygląda na całkiem dobry układ. Na tle drożejących usług streamingu muzyki (jak w Apple Music, a może i wkrótce YouTube Premium), oferta jest nawet niekulawa.

Osobiście czekam, aż do Polski oficjalnie zawita Pandora. Marzenia ściętej głowy, wiem. Ale czekam.