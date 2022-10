Można już zamawiać DualSense Edge w Polsce. To najdroższy pad do PlayStation 5

Jeśli przymierzaliście się do zakupu nowego, modyfikowalnego pada dla PlayStation 5, to mam nadzieję, że odłożyliście sobie na koncie kwotę czterocyfrową. Właśnie ruszyła przedsprzedaż DualSense Edge.

DualSense Edge w Polsce

Muszę przyznać, że struchlałem na widok ceny nowego, modyfikowalnego pada do PlayStation 5. Od początku jasne było, że bardziej złożony, personalizowany DualSense będzie wyraźnie droższy od nawet najbardziej wymyślnych i kolorowych wersji podstawowych kontrolerów Sony, ale… Chyba do końca łudziłem się, że będzie nieco taniej niż w zapowiedziach cen w euro.

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że pady DualSense Edge to koszt prawie 240 euro. Przełożyło się to na polską cenę na poziomie 1199 złotych. Kontroler pojawił się w ofertach sklepów z elektroniką w postaci akcji przedsprzedażowej – na przykład w Media Markt czy RTV EURO AGD. Zamówione sztuki powinny trafić do nabywców 26 stycznia – w dniu rozpoczęcia regularnej sprzedaży.

Co daje nam pad za prawie 1200 złotych?

DualSense Edge jest sprzedawany z całym zestawem dodatków. Niczego innego nie spodziewalibyśmy się po akcesorium w tej cenie. Co więc znajdziemy w pudełku? Poza kontrolerem:

przewód USB w oplocie,

standardowe nakładki na drążek,

2 wysokie kopułowe nakładki na drążek,

2 niskie kopułowe nakładki na drążek,

2 przyciski tylne – dźwigniowe,

2 przyciski tylne – półkopułowe,

obudowę złącza,

etui.

W ten sposób zyskujemy możliwość dowolnego wymieniania nakładek na drążki i dostosowywania ich kultury pracy. Przyciski tylne są mapowalne, więc swobodnie przypiszemy im dowolną funkcję. Skok lewego i prawego spustu także wyregulujemy, podobnie jak intensywność wibracji.

Obudowa umożliwia skorzystanie z dodatkowych przycisków – szybkiego przełączania zestawów ustawień czy modyfikowania ustawieniami czatu i głośności. Dodatkowo, mamy do dyspozycji złącze konektorowe, zapewniające stabilne połączenie kablem w oplocie – bez ryzyka, że nagle wysunie się on z portu. Całość można schować do stylowego etui, a samo ładowanie pada może odbywać się bez wyciągania go z pokrowca.

Cóż, chyba trzeba przyzwyczaić się, że skoro ceny konsoli PlayStation 5 poszły w górę, to nawet kontrolery nie będą zbyt tanie. Żyćko.