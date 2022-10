Płacisz za YouTube Premium w obcej walucie? Te podwyżki będą boleć

Są różne sposoby na zaoszczędzenie na subskrypcji YouTube Premium. Ci, którzy postanowili płacić w obcych walutach, by w kieszeni pozostało więcej złotówek, mogą być niemile zaskoczeni nowymi stawkami za abonament.

YouTube Premium drożeje w Argentynie

I… co z tego? Zwykle nie interesowałoby nas to, że w Argentynie czy Turcji wzrasta cena subskrypcji jakiegoś serwisu strumieniującego. Okazuje się jednak, że przynajmniej część Polaków szuka oszczędności, płacąc za usługę YouTube Premium w obcej walucie. I to właśnie oni zostali zaskoczeni przez komunikat o planowanej zmianie ceny usługi.

YouTube premium tez drożeje 😎 pic.twitter.com/0EPYRYklkz — Markus Sprungk (@msprungk) October 20, 2022

Biorąc pod uwagę argentyńską cenę subskrypcji, wzrosła ona o ponad 300%. Po prostym przeliczeniu na złotówki, nadal wychodzi taniej niż za płacenie pełnej ceny w złotówkach, ale nie jest już aż tak bardzo kuszącą opcją. Ceny wzrastają nie tylko za plan podstawowy, ale także rodzinny. Jak przedstawia się to w różnych krajach? Zgodnie z informacjami 9to5google, podwyżek trzeba spodziewać się nie tylko w Argentynie i Turcji, ale także Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie:

USA: 17,99 dolarów -> 22,99 dolarów (plan rodzinny),

Kanada: 17,99 dolarów -> 22,99 dolarów (plan rodzinny),

Wielka Brytania: 17,99 funtów -> 19,99 funtów (plan rodzinny),

Argentyna: 119 peso -> 389 peso (plan indywidualny); 179 peso -> 699 peso (plan rodzinny),

Turcja: 16,99 lir -> 29,99 lir (plan indywidualny).



Oczywiście wpływa to też na tych polskich użytkowników YouTube Premium, którzy wzbraniali się przed płaceniem 23,99 złotych miesięcznie za subskrypcję dostępną w Polsce. Zmiany wejdą w życie od 21 listopada.

Jak YouTube tłumaczy podniesienie cen? Nie tłumaczy. Wspomina jedynie, że jest to kluczowe, by firma mogła nadal „zapewniać świetne usługi i funkcje”. Zapewne częściowo ma to związek z inflacją szalejącą w Argentynie i Turcji.

Polska cena YouTube Premium bez zmian

Jeśli opłacacie subskrypcję YouTube’a w polskich złotych, podwyżki nie będą Was dotyczyć. W Polsce YouTube Premium wciąż kosztuje:

23,99 złotych/mies. za subskrypcję w planie indywidualnym,

35,99 złotych/mies. za subskrypcję w planie rodzinnym (do 5 członków).

Jak na razie, polskie ceny bez zmian

Jeśli miałoby dojść do zmian w cenie, subskrybenci powinni dowiedzieć się o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Do poinformowania o tym Google zobowiązuje się w artykule pomocy YouTube.