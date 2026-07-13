Ten smartfon ma wymienną baterię. Genialne w swojej prostocie?

Niespełna rok temu na rynku zadebiutował smartfon RugOne Xever 7, który umożliwiał wymianę akumulatora bez potrzeby wyłączania urządzenia. Teraz do Polski dotarł jego następca, zachowujący tę unikatową cechę i mający sprawdzać się w akcji jeszcze lepiej.
RugOne Xever 8 – smartfon z wymienną baterią w udoskonalonym wydaniu
Tym, co w smartfonie RugOne Xever 8 najskuteczniej przykuwa uwagę, jest technologia wymiennego akumulatora. Umożliwia ona podmianę jednego ogniwa o pojemności 4800 mAh na drugie takie samo w locie, a więc bez konieczności wyłączenia urządzenia (ani nawet przerywania tego, co się aktualnie robi – w przeciwieństwie do poprzednika).
Dzięki temu telefon pozostaje stosunkowo smukły i lekki, a oferuje dwukrotnie dłuższy czas pracy (no, prawie, wystarczy wrzucić dodatkową baterię do plecaka). Wspomnę jeszcze, że maksymalna moc ładowania wynosi 18 W.
Sercem tego modelu jest całkiem wydajny procesor MediaTek Helio G200 sparowany z 8 GB RAM. System fotograficzny tworzą zaś: główny sensor Sony IMX682 o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.89) i moduł noktowizyjny z czujnikiem Sony IMX350 o rozdzielczości 20 Mpix (f/1.8).
Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka 32 Mpix (f/2.45), zabierająca dla siebie kawałek 6,5-calowego ekranu Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, chronionego przez szkło Corning Gorilla Glass 3.
Skoro już o wytrzymałości mowa, RugOne Xever 8 to pyło- i wodoszczelny smartfon w klasach IP68 i IP69. Producent deklaruje, że spokojnie wytrzyma pół godziny na głębokości nieprzekraczającej 2 metrów. Urządzenie ma się także cechować zwiększoną odpornością na upadki i wibracje, o czym świadczą pomyślnie zakończone testy MIL-STD-810H.
Specyfikację uzupełniają: głośnik potrafiący osiągnąć poziom nawet 117 dB, zintegrowana latarka TorchX, moduły 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC oraz system Android 16 z nakładką RugOne OS i obietnicą 3 dużych aktualizacji. Wymiary urządzenia to 168 × 80 × 14 mm, a waga wynosi 320 g.
Ile kosztuje smartfon RugOne Xever 8?
RugOne Xever 8 występuje w dwóch kolorach (czarnym lub piaskowym) i konfiguracjach pamięciowych, których ceny kształtują się następująco:
- 8/128 GB – 1599 złotych,
- 8/256 GB – 1899 złotych.
W każdym przypadku na zestaw sprzedażowy składają się: telefon, dwa akumulatory (z dwiema pokrywami), metrowy przewód USB-C, stacja dokująca 4-w-1, szkło hartowane i pasek.
RugOne Xever 8 (8/128 GB)
W momencie publikacji smartfon jest dostępny tylko na Allegro (w sklepie oficjalnego dystrybutora, firmy Faxtel), ale lada chwila ma się pojawić także w innych miejscach, między innymi w sieci Media Expert.