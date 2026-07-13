Ten smartfon ma wymienną baterię. Genialne w swojej prostocie?

Niespełna rok temu na rynku zadebiutował smartfon RugOne Xever 7, który umożliwiał wymianę akumulatora bez potrzeby wyłączania urządzenia. Teraz do Polski dotarł jego następca, zachowujący tę unikatową cechę i mający sprawdzać się w akcji jeszcze lepiej.

RugOne Xever 8 – smartfon z wymienną baterią w udoskonalonym wydaniu

Tym, co w smartfonie RugOne Xever 8 najskuteczniej przykuwa uwagę, jest technologia wymiennego akumulatora. Umożliwia ona podmianę jednego ogniwa o pojemności 4800 mAh na drugie takie samo w locie, a więc bez konieczności wyłączenia urządzenia (ani nawet przerywania tego, co się aktualnie robi – w przeciwieństwie do poprzednika).

Dzięki temu telefon pozostaje stosunkowo smukły i lekki, a oferuje dwukrotnie dłuższy czas pracy (no, prawie, wystarczy wrzucić dodatkową baterię do plecaka). Wspomnę jeszcze, że maksymalna moc ładowania wynosi 18 W.

RugOne Xever 8 (fot. RugOne)

Sercem tego modelu jest całkiem wydajny procesor MediaTek Helio G200 sparowany z 8 GB RAM. System fotograficzny tworzą zaś: główny sensor Sony IMX682 o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.89) i moduł noktowizyjny z czujnikiem Sony IMX350 o rozdzielczości 20 Mpix (f/1.8).

Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka 32 Mpix (f/2.45), zabierająca dla siebie kawałek 6,5-calowego ekranu Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, chronionego przez szkło Corning Gorilla Glass 3.

RugOne Xever 8 (fot. RugOne)

Skoro już o wytrzymałości mowa, RugOne Xever 8 to pyło- i wodoszczelny smartfon w klasach IP68 i IP69. Producent deklaruje, że spokojnie wytrzyma pół godziny na głębokości nieprzekraczającej 2 metrów. Urządzenie ma się także cechować zwiększoną odpornością na upadki i wibracje, o czym świadczą pomyślnie zakończone testy MIL-STD-810H.

Specyfikację uzupełniają: głośnik potrafiący osiągnąć poziom nawet 117 dB, zintegrowana latarka TorchX, moduły 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC oraz system Android 16 z nakładką RugOne OS i obietnicą 3 dużych aktualizacji. Wymiary urządzenia to 168 × 80 × 14 mm, a waga wynosi 320 g.

RugOne Xever 8 (fot. RugOne)

Ile kosztuje smartfon RugOne Xever 8?

RugOne Xever 8 występuje w dwóch kolorach (czarnym lub piaskowym) i konfiguracjach pamięciowych, których ceny kształtują się następująco:

8/128 GB – 1599 złotych,

8/256 GB – 1899 złotych.

W każdym przypadku na zestaw sprzedażowy składają się: telefon, dwa akumulatory (z dwiema pokrywami), metrowy przewód USB-C, stacja dokująca 4-w-1, szkło hartowane i pasek.

Gdzie kupić? RugOne Xever 8 (8/128 GB) ok. 1599 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

W momencie publikacji smartfon jest dostępny tylko na Allegro (w sklepie oficjalnego dystrybutora, firmy Faxtel), ale lada chwila ma się pojawić także w innych miejscach, między innymi w sieci Media Expert.